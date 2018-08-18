«Зоря» може орендувати форварда, який належить відомому португальському клубу



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Сергій Рафаїлов

Однак конкретних імен не називається

Схоже, луганська «Зоря» нарешті знайшла собі нового форварда.

Про це повідомив генеральний директор луганців Сергій Рафаїлов у коментарі ресурсу FootballHub.

«Так, я говорив з агентами потенційного новачка. Я чекаю телефонного дзвінка. Він – футболіст з Португалії, права на нього належать відомому португальському клубу. Сьогодні футболіст і агенти розмовляють про те, щоб перейти в «Зорю». З агентами ми вже обговорили всі умови особистого контракту. Це буде оренда з правом викупу. Ми не можемо знайти сьогодні консенсусу в термінах оренди», - зазначив він.

«Є ще в запасі бразилець, але там теж дуже-дуже складні переговори. Тому що права належать, як я зрозумів, якимось юристам. Вони неймовірні там умови висувають, що я сказав їм: я ще не бачив футболіста, але я вам уже винен», - додав Рафаїлов.

За словами генерального директора, клуб також спостерігає за українськими гравцями.

«В Україні, кого ми хотіли, вони не пішли до нас. Там умови клуб висував нам дуже великі. Брати через те, щоб просто заповнити місце, теж не хочеться. Нам пропонують українських футболістів – ми за деякими дивимося. Але, це не ті футболісти. Повинна бути родзинка в грі команди. Її вносить хто? Такі технічні футболісти як Юрі, як у нас Бонавентуре був – видно це, харизма є футбольна», – сказав Сергій Рафаїлов.

Джерело: FootballHub