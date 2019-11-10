«Зоря» перемогла «Колос» у матчі з двома пенальті та вилученнями (відео)



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«Зоря» не залишила шансыв «Колосу» Фейсбук

Команда Віктора Скрипника піднялася на друге місце

«Зоря» (Луганськ) – «Колос» (Ковалівка) – 2:0

Голи: 1:0 – Юрченко (31, з пенальті). 2:0 – Кочергін (90+2)

Нереалізований пенальті: Волков (75)

«Зоря»: Шевченко, Вернидуб, Леднєв, Каменюка, Кочергін, Михайличенко, Іванісеня, Чеберко, Юрченко, Кабаєв (Луньов, 83), Русин (Будківський, 83). Тренер – Віктор Скрипник.

«Колос»: Волинець, Зозуля, Парамонов, Гавриш, Мілько, Мігунов, Оріховський, Ільїн (Волков, 61), Задоя (Джемаль, 84), Лисенко (Кожушко, 69), Морозко. Тренер – Руслан Костишин.

Попередження: Кабаєв (62) – Гавриш (30, 56)

Вилучення: Гавриш (56), Морозко (77)

Судді: Іванов – Дебенко, Запороженко, Омельченко.

10 листопада. Запоріжжя. Стадіон «Славутич Арена».

«Колос» протримався в гостях трохи більше половини ігрового часу першого тайму.

Неприємності почалися з того, як не справився з емоціями Гавриш. За його грубу гру проти Русина арбітр призначив пенальті, який реалізував Юрченко.

Уже по перерві попереджений Гавриш відштовхнув Леднєва – друге попередження та вилучення.

За 15 хвилин до кінця основного ігрового часу гості втратили нагоду зрівняти рахунок, коли Волков не зміг переграти воротаря суперника з 11-метрової позначки.

А за кілька хвилин Морозко в’їхав ногами у Вернидуба, ще на одного гравця скоротивши склад «Колоса».

Реалізувати суттєву чисельну перевагу господарі змогли лише в компенсований час, коли Кочергін ефектно пробив у кут здалеку.

«Зоря» піднялася на другу сходинку турнірної таблиці.

У наступному турі 23 листопада «Зоря» грає на виїзді проти «Олександрії». «Колос» наступного дня гратиме вдома проти «Десни».