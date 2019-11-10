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    «Зоря» перемогла «Колос» у матчі з двома пенальті та вилученнями (відео)

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    &laquo;Зоря&raquo; не залишила шансыв &laquo;Колосу&raquo;&nbsp; - «Зоря» перемогла «Колос» у матчі з двома пенальті та вилученнями (відео)
    «Зоря» не залишила шансыв «Колосу» 
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    Команда Віктора Скрипника піднялася на друге місце

    «Зоря» (Луганськ) – «Колос» (Ковалівка) – 2:0

    Голи: 1:0 – Юрченко (31, з пенальті). 2:0 – Кочергін (90+2)

    Нереалізований пенальті: Волков (75)

    «Зоря»: Шевченко, Вернидуб, Леднєв, Каменюка, Кочергін, Михайличенко, Іванісеня, Чеберко, Юрченко, Кабаєв (Луньов, 83), Русин (Будківський, 83). Тренер – Віктор Скрипник.
    «Колос»: Волинець, Зозуля, Парамонов, Гавриш, Мілько, Мігунов, Оріховський, Ільїн (Волков, 61), Задоя (Джемаль, 84), Лисенко (Кожушко, 69), Морозко. Тренер – Руслан Костишин.
    Попередження: Кабаєв (62) – Гавриш (30, 56)
    Вилучення: Гавриш (56), Морозко (77)
    Судді: Іванов – Дебенко, Запороженко, Омельченко.
    10 листопада. Запоріжжя. Стадіон «Славутич Арена».

    «Колос» протримався в гостях трохи більше половини ігрового часу першого тайму.

    Неприємності почалися з того, як не справився з емоціями Гавриш. За його грубу гру проти Русина арбітр призначив пенальті, який реалізував Юрченко.

    Уже по перерві попереджений Гавриш відштовхнув Леднєва – друге попередження та вилучення.

    За 15 хвилин до кінця основного ігрового часу гості втратили нагоду зрівняти рахунок, коли Волков не зміг переграти воротаря суперника з 11-метрової позначки.

    А за кілька хвилин Морозко в’їхав ногами у Вернидуба, ще на одного гравця скоротивши склад «Колоса».

    Реалізувати суттєву чисельну перевагу господарі змогли лише в компенсований час, коли Кочергін ефектно пробив у кут здалеку.

    «Зоря» піднялася на другу сходинку турнірної таблиці.

    У наступному турі 23 листопада «Зоря» грає на виїзді проти «Олександрії». «Колос» наступного дня гратиме вдома проти «Десни».  

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем’єр-ліга ФК «Зоря» ФК «Колос» (Ковалівка)
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