«Зоря» у Запоріжжі приймає німецький «Лейпциг». Прев'ю матчу



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Німецька команда ще не стартувала у внутрішньому чемпіонаті, що може зіграти на руку луганцям

У Німеччині, як відомо, чемпіонат стартує тільки 24 серпня. Це практично на місяць пізніше, ніж в Україні. Але «Лейпциг» раніше за інші команди Бундесліги відкрив для себе офіційний сезон.

І це було на руку новому головному тренеру Ральфу Рангніку, який підписав контракт з клубом на початку липня. Провівши кілька контрольних матчів з клубами нижчих дивізіонів, «Лейпциг» вступив у сезон 26 липня, зігравши у другому кваліфікаційному раунді зі шведським клубом «Геккен».

Оскільки матчів на внутрішній арені не було, «Лейпциг» працював у тижневому циклі, граючи по четвергах, інформує офіційний сайт луганського клубу.

Якщо зі шведами проблем не було, то наступний суперник – румунська «Університатя» – дуже хотіла показати зуби «червоним бикам». У грі, що проходила у Лейпцигу, це зробити не вдалося.

Але у себе у Крайові румуни змусили понервувати гостей, які покинули поле, маючи у пасиві п’ять карток, три з яких були незадовго до кінця матчу. У підсумку, відразу три гравці «Лейпцига» підходять до матчу у Запоріжжі, маючи по дві картки - це Орбан, Сараччі та Демме. І це значить, що після наступного попередження їм доведеться пропустити матч-відповідь. У подібній ситуації у «Зорі» знаходяться Ігор Харатін з Богданом Лєднєвим.

Молодому, але вже досить досвідченому французькому арбітрові Бенуа Бастьєну належить працювати на матчі у Запоріжжі. Йому 35 років, і категорію ФІФА має з 2014 року. Бастьєн входить в елітну групу арбітрів ФІФА, маючи у своєму активі 34 міжнародні матчі, у тому числі на групових етапах Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи «Зоря» - «Лейпциг» відбудеться на «Славутич-Арені» 23 серпня, початок – о 21:30.