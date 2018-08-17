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    «Зоря» вириває нічию у матчі з «Брагою» та проходить у фінальний раунд кваліфікації Ліги Європи

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    Караваєв знову став головним героєм матчу - «Зоря» вириває нічию у матчі з «Брагою» та проходить у фінальний раунд кваліфікації Ліги Європи
    Караваєв знову став головним героєм матчу

    Команда Вернидуба продемонструвала залізний характер

    У четвер, 16-го серпня, відбувся матч-відповідь третього раунду плей-офф Ліги Європи, де між собою зустрічалися португальська «Брага» та луганська «Зоря».

    Так, підопічні Юрія Вернидуба на виїзді зіграли внічию з рахунком 2:2.

    Як відомо, перший матч завершився з рахунком 1:1.

    Завдяки двом голам на виїзді у фінальний раунд пройшов саме український клуб.

    Ліга Європи з футболу

    Третій раунд кваліфікації

    «Брага» - «Зоря» 2:2 (0:0)

    Голи: 1:0 - Новайш (65), 1:1 - Ратао (70), 2:1 - Орта (73), 2:2 - Караваєв (83)

    «Брага»: Матеус, Раул Сілва (Пабло, 38), Секейра, Діогу Фігейраш (Бруну Шадаш, 85), Бруно Віана, Орта, Ешгайю, Франсержіо, Жоау Новайш (Рікардо, 79), Едуарду, Дієго Соуза.

    «Зоря»: Луїс Філіпе (Махарадзе, 68), Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко, Леднєв (Кочергін, 46), Харатін, Караваєв, Хомченовський, Сілас, Рафаел Ратау (Кабаєв, 76).

    Попередження: Дієго Соуза (8), Жоау Новайш (32), Харатін (34), Хомченовський (40), Орта (50), Сілас (63), Вернидуб (64)

    Перший матч: 1:1

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