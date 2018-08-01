«Зоря» зіграє з «Брагою» без свого лідера



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Артем Громов

Втім, Громова у кваліфікації Ліги Європи може змінити інший нападник

Півзахисник «Зорі» Артем Громов найближчий місяць не вийде на поле.

У 28-річного гравця надрив зв'язки гомілкостопа, про що в інтерв'ю клубній прес-службі заявив гендиректор «Зорі» Сергій Рафаїлов.

«Травма Артема Громова? У нього надрив зв'язки гомілкостопу. Лікування та відновлення, за словами лікарів, передбачає термін від трьох до чотирьох тижнів. Зараз він лікується. Природно, стан його форми буде порушено і йому знадобиться якийсь період для відновлення. Артем - боєць. Але потрібно враховувати те, що протягом місяця Артема в складі не буде», - повідомив він.

«Він не включений в заявку на третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Сподіваємося, що в найближчі дні ми вдало завершимо переговори з одним з футболістів, який задіяний на позиції нападника, і він приєднається до нас», - додав Рафаїлов.

Як відомо, четверта команда Прем'єр-ліги України («Зоря») стартує у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Матчі проти португальської «Браги» відбудуться 9-го та 16 серпня.