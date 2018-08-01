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    «Зоря» зіграє з «Брагою» без свого лідера

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    Артем Громов - «Зоря» зіграє з «Брагою» без свого лідера
    Артем Громов

    Втім, Громова у кваліфікації Ліги Європи може змінити інший нападник

    Півзахисник «Зорі» Артем Громов найближчий місяць не вийде на поле.

    У 28-річного гравця надрив зв'язки гомілкостопа, про що в інтерв'ю клубній прес-службі заявив гендиректор «Зорі» Сергій Рафаїлов.

    «Травма Артема Громова? У нього надрив зв'язки гомілкостопу. Лікування та відновлення, за словами лікарів, передбачає термін від трьох до чотирьох тижнів. Зараз він лікується. Природно, стан його форми буде порушено і йому знадобиться якийсь період для відновлення. Артем - боєць. Але потрібно враховувати те, що протягом місяця Артема в складі не буде», - повідомив він.

    «Він не включений в заявку на третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Сподіваємося, що в найближчі дні ми вдало завершимо переговори з одним з футболістів, який задіяний на позиції нападника, і він приєднається до нас», - додав Рафаїлов.

    Як відомо, четверта команда Прем'єр-ліги України («Зоря») стартує у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

    Матчі проти португальської «Браги» відбудуться 9-го та 16 серпня.

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