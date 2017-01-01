Зозуля може залишитися в іспанському клубі на довший термін
- Сьогодні, 12:18
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«Альбасете» може автоматично продовжити угоду з українським футболістом
Український форвард «Альбасете» Роман Зозуля, контракт якого розрахований до кінця сезону, може залишитися у своєму нинішньому клубі на більш тривалий термін.
За інформацією місцевої преси, «Альбасете» автоматично продовжить угоду з 28-річним нападником, якщо команді вдасться вийти до Прімери.
Наразі клаусула зафіксована у розмірі 10 мільйонів євро, але у разі підвищення у класі сума відступних буде збільшена, передає terrikon.com.
Щоправда, вирішити турнірне завдання буде вкрай непросто. Після 20-ти турів «Альбасете» йде лише на 14-й позиції у Сегунді, відстаючи від зони плей-офф на 9 очок.
Зозуля взяв участь у 15-ти поєдинках, записавши на свій рахунок сім голів і три гольові передачі.
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Була інформація, що Зозуля може повернутися в іспанську Прімеру.