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    Зозуля може залишитися в іспанському клубі на довший термін

    «Альбасете» може автоматично продовжити угоду з українським футболістом
    Український форвард «Альбасете» Роман Зозуля, контракт якого розрахований до кінця сезону, може залишитися у своєму нинішньому клубі на більш тривалий термін. За інформацією місцевої преси, «Альбасете» автоматично продовжить угоду з 28-річним нападником, якщо команді вдасться вийти до Прімери. Наразі клаусула зафіксована у
    • Сьогодні, 12:18
    • Розсилка
    Роман Зозуля
    Роман Зозуля

    «Альбасете» може автоматично продовжити угоду з українським футболістом

    Український форвард «Альбасете» Роман Зозуля, контракт якого розрахований до кінця сезону, може залишитися у своєму нинішньому клубі на більш тривалий термін.

    За інформацією місцевої преси, «Альбасете» автоматично продовжить угоду з 28-річним нападником, якщо команді вдасться вийти до Прімери.

    Наразі клаусула зафіксована у розмірі 10 мільйонів євро, але у разі підвищення у класі сума відступних буде збільшена, передає terrikon.com.

    Щоправда, вирішити турнірне завдання буде вкрай непросто. Після 20-ти турів «Альбасете» йде лише на 14-й позиції у Сегунді, відстаючи від зони плей-офф на 9 очок.

    Зозуля взяв участь у 15-ти поєдинках, записавши на свій рахунок сім голів і три гольові передачі.

    Читайте також: як Зозуля став жахом для «Барселони», а Ярмоленко – для «Баварії». Європейські ЗМІ про українців за кордоном.

    Була інформація, що Зозуля може повернутися в іспанську Прімеру.

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