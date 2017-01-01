Як Зозуля став жахом для «Барселони», а Ярмоленко – для «Баварії». Європейські ЗМІ – про українців за кордоном

Ярмоленко та Яремчук на тижні відзначилися голами, а Зозуля – результативною передачею

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів цього разу привернули увагу гравці насамперед у Німеччині та Бельгії. «Главком» не проходить повз виступи наших

Роман Яремчук (зліва) за мить до удару

Ярмоленко та Яремчук на тижні відзначилися голами, а Зозуля – результативною передачею

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах.

Увагу шанувальників українських талантів цього разу привернули увагу гравці насамперед у Німеччині та Бельгії.

«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Як відомо, наразі хавбека лідера чемпіонату англійської прем’єр-ліги, Олександр Зінченка, називати виконавцем «обойми» «Манчестер Сіті» не можна. Проте у матчі проти «Лестера» на виїзді, у межах Кубка ліги, ми знову побачили Олександра в основному складі. Зінченко грав на вже звичній позиції лівого латераля – з першої до останньої, 120-ої хвилини матчу. Олександр відіграв непогано, а в овертаймі саме його удар по воротах суперника був єдиним небезпечним моментом у «Сіті», коли м’яч пролетів у сантиметрах над перекладиною… Команда Зінченка суперника врешті здолати змогла, перегравши опонента у серії післяматчевих пенальті.

Видання Manchester Evening News гру нашого хлопця оцінило високою «сімкою», зазначивши, що Зінченко в складі свого колективу був одним з кращих.

«…Добре контролював м’яч, здійснив кілька хороших проходів… Можна сказати, що заслужив добротну характеристику, бо відіграв дуже якісно. Здатен підмінити Фабіана Делфа на позиції лівого захисника…»

Нападник клубу другого за рангом дивізіону Іспанії, форвард «Альбасете» Роман Зозуля, продовжує залишатися одним із найбільш яскравих виконавців Сегунди. Свій високий рівень колишній гравець «Дніпра» та київського «Динамо» підтвердив у матчі проти другої команди каталонської «Барселони». У календарній грі у межах чемпіонату колектив Зозулі суперника переграв на виїзді (1:0), і саме Роман віддав той пас, який у цьому поєдинку виявився гольовим (Зозуля провів на полі 74 хвилини, після чого був замінений партнером по команді). Таким чином, на рахунку Зозулі з початку сезону вже сім голів і дві результативні передачі. Варто зазначити, що на тижні з’явилася інформація про те, що в послугах Романа нібито зацікавлений клуб вищої ліги Іспанії «Алавес»… Нинішня команда Зозулі наразі посідає 12-ту позицію в таблиці, маючи 25 балів у своєму активі.

Відомий ресурс AS про дії Романа в матчі з «блаугранас» написав промовисто.

«…Результат взаємодії Зозулі з Жеремі Белою став суцільним жахом для оборони «Барселони»… Ці хлопці виконали свою роботу на «відмінно»…»

Один з українців у Німеччині, а мова про такого хлопця, як Андрій Ярмоленко, свою значущість для «Боруссії» з Дортмунда довів у грі проти флагмана німецького футболу, «Баварії» з Мюнхена. І нехай команда Ярмоленка супернику у межах Кубка Німеччини очікувано поступилася з рахунком 1:2, єдиний гол гостей на рахунку саме Андрія. Не дивно, що в останньому календарному матчі цього року для «Боруссії» Ярмоленко відіграв на полі усі 90 хвилин. В Андрія була непогана нагода забити ще в першому таймі, проте після його удару Алаба вибив м’яч із порожніх воріт. Вже у другій половині матчу ніхто не завадив Ярмоленку переправити м’яча в сітку воріт «Баварії», коли Андрій відгукнувся на подачу партнера з флангу й ударом головою відправив круглого за «адресою» в ворота… Це був шостий гол Ярмоленка у складі дортмундців. Крім того, на його рахунку п’ять гольових передач.

Авторитетний регіональний ресурс Revier Sport дії нашого співвітчизника оцінив високо. Разом із голкіпером колективу Романом Бюркі, який мав роботи більш ніж достатньо, Андрій отримав «двійку» («Главком» нагадує, що в Німеччині найвищий бал – «одиниця»…). Крім того, на словах про виступ Ярмоленка німці написали наступне:

«…Українець мав чудову можливість зрівняти рахунок в першому таймі. Проте «Баварію» тоді врятував Алаба. По перерві Ярмоленко таки забив. І після цього «Баварія» гру зі своїх ніг вже не випустила, хоча це не відміняє той факт, що він провів хороший матч…»

Нападник бельгійського «Гента» Роман Яремчук потроху завойовує довіру місцевої публіки та, що найголовніше, тренерського штабу команди. У черговому турі вищої ліги Бельгії «Гент» на своєму полі мінімально переграв «Шарлеруа», а Роман з’явився на полі на 73-й хвилині. Проте цього часу йому вистачило для того, щоб забити єдиний м’яч в цьому поєдинку на 97-й хвилині матчу! Після цієї перемоги «Гент» набрав 32 очки й займає четверте місце в таблиці про ранги.

Автори Sport про гру нашого нападника висловилися наступним чином:

«…Джокер тренера господарів зробив свою справу – Ів Вандерхаге таки перетасував карти в своїй колоді правильно. Яремчук підтвердив, що є перспективним футболістом, який дуже добре себе почуває на другому поверсі…»

Максим Салівон, для «Главкома»