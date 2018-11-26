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    Зозуля отримав вилучення у матчі з «Ельче» у чемпіонаті Іспанії

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    Роман Зозуля - Зозуля отримав вилучення у матчі з «Ельче» у чемпіонаті Іспанії
    Роман Зозуля

    Українець залишив команду у меншості ще у першому таймі

    Форвард «Альбасете» Роман Зозуля потрапив до стартового складу команди на матч 15-го туру Сегунди проти «Ельче».

    На 42-й хвилині за рахунку 1:0 нападник отримав червону картку і залишив поле.

    Раніше з критикою на адресу арбітрів за ставлення до українця виступили півзахисник «Альбасете» Йон Ерісе і нападник Хав'єр Акунья.

    У поточному сезоні 29-річний українець у складі іспанського клубу провів 13 матчів, в яких забив три голи і зробив один асист. 

    Захисник «Ельче» українець Іван Зотько в заявку на зустріч не потрапив. 22-річний українець в сезоні 2018/19 провів три матчі в складі свого клубу.

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    Джерело: Tribuna.com

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