Зозуля отримав вилучення у матчі з «Ельче» у чемпіонаті Іспанії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Зозуля

Українець залишив команду у меншості ще у першому таймі

Форвард «Альбасете» Роман Зозуля потрапив до стартового складу команди на матч 15-го туру Сегунди проти «Ельче».

На 42-й хвилині за рахунку 1:0 нападник отримав червону картку і залишив поле.

Раніше з критикою на адресу арбітрів за ставлення до українця виступили півзахисник «Альбасете» Йон Ерісе і нападник Хав'єр Акунья.

У поточному сезоні 29-річний українець у складі іспанського клубу провів 13 матчів, в яких забив три голи і зробив один асист.

Захисник «Ельче» українець Іван Зотько в заявку на зустріч не потрапив. 22-річний українець в сезоні 2018/19 провів три матчі в складі свого клубу.

Джерело: Tribuna.com