28-річний Зозуля відзначився у трьох останніх матчах «Альбасете»

Український нападник Роман Зозуля став найкращим гравцем «Альбасете» за підсумками листопада. 28-річний Зозуля відзначився у трьох останніх матчах «Альбасете», всього ж на рахунку українця в сезоні 2017/18 5 голів та 2 результативні передачі, повідомляє офіційний твіттер клубу. Зазначимо, що в останніх 7 поєдинках



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28-річний Зозуля відзначився у трьох останніх матчах «Альбасете»

Український нападник Роман Зозуля став найкращим гравцем «Альбасете» за підсумками листопада.

28-річний Зозуля відзначився у трьох останніх матчах «Альбасете», всього ж на рахунку українця в сезоні 2017/18 5 голів та 2 результативні передачі, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Зазначимо, що в останніх 7 поєдинках «Альбасете» не зазнав жодної поразки та піднявся на 17 місце Сегунди.

Нагадаємо, що у вересні Романа Зозулю також визнано найкращим гравцем місяця в «Альбасете».