Вклади Коноплянки та Зозулі у звершення своїх клубів. Європейські ЗМІ – про українських футболістів

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань щодо гри українських виконавців за минулий вікенд

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів наші гравці цього разу прикували, насамперед, в Іспанії та Німеччині. «Главком» не проходить повз виступи наших



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Роман Зозуля націлений на ворота

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань щодо гри українських виконавців за минулий вікенд

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів наші гравці цього разу прикували, насамперед, в Іспанії та Німеччині.

«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор. Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань щодо гри українських виконавців.

Виконавець клубу вищої ліги Німеччини, а мова про «Шальке» з міста Гельзенкірхен, Євген Коноплянка, зі своїм клубом провів вельми важливий матч. «Кнаппен» мали принциповий поєдинок з географічними сусідами з Дортмунда. Гра принесла аж вісім забитих м’ячів – 4:4! Євген провів на полі всі 90 хвилин, а головне – віддав дві гольові передачі. Вже на першій хвилині Коноплянка міг і мав відкривати рахунок, проте з точністю не склалося… Цікаво, що в одному з епізодів Коноплянка врізався в арбітра на чужій половині поля, після чого господарі організували контратаку, і Гьотце замкнув навіс Обамейянга – це був гол... Втім, коли Аріт використав пас Коноплянки й забив, Євген вперше по-справжньому показав супернику «зуби». Вже в компенсований до другого тайму час центральний захисник «Шальке» Налдо головою замкнув навісну передачу Коноплянки з кутового. Цей матч сам Євген назвав найбільш пам’ятним у кар’єрі… «Шальке» має 24 бали й посідає третю позицію в таблиці.

Відомий ресурс 90min про дії Євгена написав наступне:

«…Без його двох дотиків до м’яча, які дозволили забити партнерам Коноплянки, не було би того прийнятного результату для гостей, який ми побачили на табло. В інших епізодах був не таким помітним…»

Інший учасник дербі Руру, хавбек «Боруссії» Андрій Ярмоленко, в цій грі гольовими передачами чи забитими м’ячами відзначитися не зумів. Він, як і вся його команда, цей матч собі в актив записати не може. Андрій вийшов з перших хвилин і був замінений у середині другого тайму. Колишній футболіст «Динамо» зіграв, по суті, так само, як грає столичний український клуб з початку поточного сезону, коли якісним був лише один тайм (у випадку з Андрієм – перший)… «Чорно-жовтий» клуб Ярмоленка не знає смаку перемог в офіційних матчах протягом уже шести поєдинків. Наразі «Боруссія» займає п’яту позицію в таблиці, маючи в своєму активі 21 очко.

Регіональне спортивне видання Німеччини під назвою Revier Sport поставило Андрію за матч чотири бали (нагадуємо, що в Німеччині найвища оцінка – одиниця) й прокоментувало його гру наступним чином:

«…Перший тайм українець провів дуже добре – на фоні всієї «Боруссії», яка зіграла просто шикарно. Пас Обамеянгу на 14-й хвилині міг стати гольовим, проте габонець не зміг довести справу до кінця. В другій половині матчу Ярмоленко зник, і після цього був справедливо замінений…»

У черговому турі вищої ліги чемпіонату Бельгії клуб «Генк», за який виступає наш Руслан Маліновський, зустрічався з командою під назвою «Стандард» з міста Льєж. Гра закінчилася з рахунком 2:0 на користь суперника команди українського хавбека. Сам Руслан грав з перших хвилин і був замінений на 86-й хвилині, проте зміг записати на свій рахунок лише жовту картку, яку отримав наприкінці першої половини матчу. Це перша поразка «Генка» за п’ять останніх матчів. Після 16-ти турів цей клуб посідає восьму позицію в таблиці про ранги Ліги Жупілє – в активі колективу Маліновського 22 бали.

Бельгійські ЗМІ продовжують ставитися до дій Маліновського в матчах за його клуб зі скепсисом. Таке видання, як Sporza, про гру Руслана написало наступне:

«…Цього разу діяв краще, ніж у попередніх матчах, проте з урахуванням того, що суперник у багатьох моментах у центрі поля переважав, був змушений більш приділяти більше уваги обороні своїх воріт – на атаку лишалося не так багато часу, змоги й сил. Втім, це все одно не більше ніж посередній матч у його виконанні. Однак це ж саме можна сказати про всю команду господарів, тому справедливіше буде казати про те, що нічим не виділявся на фоні партнерів по команді…»

В другому за значенням дивізіоні Іспанії, а це Сегунда, черговий гол забив колишній нападник київського «Динамо» та «Дніпра» Роман Зозуля. Він відкрив рахунок на полі в матчі проти «Спортинга» з міста Хіхон, однак переможний рахунок його «Альбасете» не втримав (по ходу матчу команда Зозулі поступалася в рахунку) – 2:2. Нагадаємо, що Зозуля був визнаний в своєму клубі найкращим футболістом жовтня. Його команда протягом уже семи матчів не знає гіркоти поразок і зуміла покинути зону вильоту. В «Альбасете» 18 очок і 17‑та позиція. В активі Романа з початку сезону вже п’ять забитих м’ячів і дві гольові передачі.

Іспанські ЗМІ грою Зозулі лишилися задоволені. Так, центральне видання країни Рауля Гонсалеса AS про нашого нападника та його клуб написало наступне:

«…Коли Зозуля забив перший гол, склалося враження, що «Спортинг» іще просто не з’явився на полі… Форвард зробив свою роботу дуже якісно, і не можна не відзначити, що він уміє виринати там, де його не очікують…»

Інший відомий портал, такого ЗМІ, як Marca, висловився наступним чином: «…Не перший раз проявив себе як талановитий бомбардир – місце на вістрі атаки точно його стихія. Завдяки голу Зозулі «Альбасете» повів у рахунку, проте почин нападника його партнери підтримали не кращим чином. Сам форвард провів якісний матч…»

Максим Салівон, для «Главкома»