Вклади Коноплянки та Зозулі у звершення своїх клубів. Європейські ЗМІ – про українських футболістів
- Вчора, 16:40
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Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань щодо гри українських виконавців за минулий вікенд
Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів наші гравці цього разу прикували, насамперед, в Іспанії та Німеччині.
«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор. Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань щодо гри українських виконавців.
Виконавець клубу вищої ліги Німеччини, а мова про «Шальке» з міста Гельзенкірхен, Євген Коноплянка, зі своїм клубом провів вельми важливий матч. «Кнаппен» мали принциповий поєдинок з географічними сусідами з Дортмунда. Гра принесла аж вісім забитих м’ячів – 4:4! Євген провів на полі всі 90 хвилин, а головне – віддав дві гольові передачі. Вже на першій хвилині Коноплянка міг і мав відкривати рахунок, проте з точністю не склалося… Цікаво, що в одному з епізодів Коноплянка врізався в арбітра на чужій половині поля, після чого господарі організували контратаку, і Гьотце замкнув навіс Обамейянга – це був гол... Втім, коли Аріт використав пас Коноплянки й забив, Євген вперше по-справжньому показав супернику «зуби». Вже в компенсований до другого тайму час центральний захисник «Шальке» Налдо головою замкнув навісну передачу Коноплянки з кутового. Цей матч сам Євген назвав найбільш пам’ятним у кар’єрі… «Шальке» має 24 бали й посідає третю позицію в таблиці.
Відомий ресурс 90min про дії Євгена написав наступне:
«…Без його двох дотиків до м’яча, які дозволили забити партнерам Коноплянки, не було би того прийнятного результату для гостей, який ми побачили на табло. В інших епізодах був не таким помітним…»
Інший учасник дербі Руру, хавбек «Боруссії» Андрій Ярмоленко, в цій грі гольовими передачами чи забитими м’ячами відзначитися не зумів. Він, як і вся його команда, цей матч собі в актив записати не може. Андрій вийшов з перших хвилин і був замінений у середині другого тайму. Колишній футболіст «Динамо» зіграв, по суті, так само, як грає столичний український клуб з початку поточного сезону, коли якісним був лише один тайм (у випадку з Андрієм – перший)… «Чорно-жовтий» клуб Ярмоленка не знає смаку перемог в офіційних матчах протягом уже шести поєдинків. Наразі «Боруссія» займає п’яту позицію в таблиці, маючи в своєму активі 21 очко.
Регіональне спортивне видання Німеччини під назвою Revier Sport поставило Андрію за матч чотири бали (нагадуємо, що в Німеччині найвища оцінка – одиниця) й прокоментувало його гру наступним чином:
«…Перший тайм українець провів дуже добре – на фоні всієї «Боруссії», яка зіграла просто шикарно. Пас Обамеянгу на 14-й хвилині міг стати гольовим, проте габонець не зміг довести справу до кінця. В другій половині матчу Ярмоленко зник, і після цього був справедливо замінений…»
У черговому турі вищої ліги чемпіонату Бельгії клуб «Генк», за який виступає наш Руслан Маліновський, зустрічався з командою під назвою «Стандард» з міста Льєж. Гра закінчилася з рахунком 2:0 на користь суперника команди українського хавбека. Сам Руслан грав з перших хвилин і був замінений на 86-й хвилині, проте зміг записати на свій рахунок лише жовту картку, яку отримав наприкінці першої половини матчу. Це перша поразка «Генка» за п’ять останніх матчів. Після 16-ти турів цей клуб посідає восьму позицію в таблиці про ранги Ліги Жупілє – в активі колективу Маліновського 22 бали.
Бельгійські ЗМІ продовжують ставитися до дій Маліновського в матчах за його клуб зі скепсисом. Таке видання, як Sporza, про гру Руслана написало наступне:
«…Цього разу діяв краще, ніж у попередніх матчах, проте з урахуванням того, що суперник у багатьох моментах у центрі поля переважав, був змушений більш приділяти більше уваги обороні своїх воріт – на атаку лишалося не так багато часу, змоги й сил. Втім, це все одно не більше ніж посередній матч у його виконанні. Однак це ж саме можна сказати про всю команду господарів, тому справедливіше буде казати про те, що нічим не виділявся на фоні партнерів по команді…»
В другому за значенням дивізіоні Іспанії, а це Сегунда, черговий гол забив колишній нападник київського «Динамо» та «Дніпра» Роман Зозуля. Він відкрив рахунок на полі в матчі проти «Спортинга» з міста Хіхон, однак переможний рахунок його «Альбасете» не втримав (по ходу матчу команда Зозулі поступалася в рахунку) – 2:2. Нагадаємо, що Зозуля був визнаний в своєму клубі найкращим футболістом жовтня. Його команда протягом уже семи матчів не знає гіркоти поразок і зуміла покинути зону вильоту. В «Альбасете» 18 очок і 17‑та позиція. В активі Романа з початку сезону вже п’ять забитих м’ячів і дві гольові передачі.
Іспанські ЗМІ грою Зозулі лишилися задоволені. Так, центральне видання країни Рауля Гонсалеса AS про нашого нападника та його клуб написало наступне:
«…Коли Зозуля забив перший гол, склалося враження, що «Спортинг» іще просто не з’явився на полі… Форвард зробив свою роботу дуже якісно, і не можна не відзначити, що він уміє виринати там, де його не очікують…»
Інший відомий портал, такого ЗМІ, як Marca, висловився наступним чином: «…Не перший раз проявив себе як талановитий бомбардир – місце на вістрі атаки точно його стихія. Завдяки голу Зозулі «Альбасете» повів у рахунку, проте почин нападника його партнери підтримали не кращим чином. Сам форвард провів якісний матч…»
Максим Салівон, для «Главкома»