Як гравці «Шахтаря» Ракицький і Степаненко Україні на Новий рік миру бажали (фотогалерея)

До Вашої уваги побажання деяких українських футболістів на Новий рік

Українські футболісти, хоча і перебувають нині на заслуженому відпочинку, не забули привітати своїх прихильників і фанатів українського футболу в Instagram з настанням 2018-го року. Воротар донецького «Шахтаря» Микита Шевченко перед Новим роком разом із сім'єю перебував у Фінляндії. Одне зі своїх фото він підписав «Ні, не

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До Вашої уваги побажання деяких українських футболістів на Новий рік

Українські футболісти, хоча і перебувають нині на заслуженому відпочинку, не забули привітати своїх прихильників і фанатів українського футболу в Instagram з настанням 2018-го року.

Воротар донецького «Шахтаря» Микита Шевченко перед Новим роком разом із сім'єю перебував у Фінляндії. Одне зі своїх фото він підписав «Ні, не холодно», а друге «З Новим роком».

Захисник «гірників» Ярослав Ракицький у своєму зверненні також привітав усіх Новим роком, побажавши миру.

«Нехай дитячий сміх звучить у кожному будинку. Миру, щастя і добра», - підписав він світлину, де перебуває з дружиною, дитиною та собакою.

Вінгер німецького «Шальке-04» Євген Коноплянка побажав добре зустріти Новий рік. «А найголовніше – у хорошій компанії», - зауважив він.

На наступній світлині гравець перебував біля ялинки вже сам і додатково привітав підписників англійською мовою.

Нападник київського «Динамо» Артем Бєсєдін був лаконічний: «Усіх з 2018 роком». На фотографії форвард перебуває у колі друзів.

Півзахисник бельгійського «Генка» Руслан Маліновський вирішив зустріти Новий рік зі своєю дівчиною у столиці Чехії – Празі.

«З Новим роком кожного. Бажаю вам усього найкращого. Будьте щасливі, що б не трапилося», - написав українець англійською мовою під фото.

Хавбек «Шахтаря» Тарас Степаненко вирішив привітати своїх підписників своєрідно. На фотографії він разом зі своєю дружиною та дітьми позують наполовину оголеними.

«З Новим роком, друзі. Здоров'я, щастя, добра, удачі та миру у кожен дім, кожну родину», - зауважив він.

Півзахисник німецького «Баєра» Владен Юрченко свої привітання трьома мовами – російською, англійською та німецькою – надіслав з відпочинку з Домініканської республіки.

«З Новим роком друзі! Я сподіваюся, ви відзначаєте зі своїми хорошими друзями або із сім'єю. Всім здоров'я, і щоб мрії ті, які ви загадали на Новий рік, збулися», - таке привітання опублікував хавбек «Шахтаря» Віктор Коваленко.

Замість футболіста німецької «Боруссії» Андрія Ярмоленка привітала усіх з Новим роком його дружина Інна.

Ще один футболіст «Шахтаря» Іван Петряк опублікував фото з дружиною та двома мопсами, яких подружжя одягнуло по-святковому. «Всіх з Новим роком», - лаконічно зауважив він.

Привітав з настанням 2018 року і легендарний воротар «Динамо» Олександр Шовковський, який уже завершив кар’єру.

«Любі друзі, ось і настав час підбивати підсумки року, що минає, і з оптимізмом і натхненням дивитися у майбутній рік. Хочу побажати всім, у першу чергу, мирного неба над головою. Щоб знаходилися сили, для здійснення своїх бажань. Щоб ви ніколи не зупинялися на досягнутому і завжди залишалися молодими у душі та здоровими у тілі. Будьте щасливі, любіть і будьте коханими», - написав він у своєму Facebook.