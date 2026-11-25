Стамбульський «Фенербахче» зустрінеться з вітчизняним грандом в основному раунді Ліги чемпіонів 2026/27. Коротка презентація суперника донецького «Шахтаря» – у матеріалі «Главкома».

Матч «Шахтар» – «Фенербахче» відбудеться у Лондоні 25 листопада на арені «Стемфорд Брідж». Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом. «Гірники» в чотирьох турах набрали чотири очки, а в активі турецького гранда п'ять пунктів.

Візитка

Рік заснування: 1907

1907 Рейтинг УЄФА: 26-те місце

26-те місце Титули: 19-разовий чемпіон Туреччини, семиразовий володар Кубка Туреччини, 10-разовий володар Суперкубка Туреччини

19-разовий чемпіон Туреччини, семиразовий володар Кубка Туреччини, 10-разовий володар Суперкубка Туреччини Найвище досягнення у єврокубках: чвертьфінал Ліги чемпіонів (2007/08)

чвертьфінал Ліги чемпіонів (2007/08) Прізвисько: «жовті канарки»

«жовті канарки» Домашня арена: «Шюкрю Сараджоглу» (вміщує 47 911 глядачів)

«Шюкрю Сараджоглу» (вміщує 47 911 глядачів) Головний тренер: Емре Белозоглу

Емре Белозоглу Капітан команди: Мілан Шкріняр

Склад «Фенербахче»

З нагоди першого за 18 років виходу в основний раунд головного єврокубка та прийдешнього 120-річчя клубу «жовті канарки» влітку були надзвичайно активними на ринку. На новачків турецький гранд витратив майже 100 млн євро. Найдорожчим виявився нападник Мейсон Грінвуд, за якого французький «Марсель» отримав 39 млн.

У лінію атаки придбали ще кількох виконавців. Центрфорварди Сідікі Шеріф («Анже») і Ведат Мурікі («Мальорка») коштували майже однаково – 17,1 млн і 15,5 млн у євровалюті відповідно. Щоправда, першого відразу перепродали в англійський «Ковентрі» з вигодою (24,5 млн). Бомбардир-ветеран Ромелу Лукаку перебрався на «Шюкрю Сараджоглу» всього за 6 млн. А от крайніх нападників Адема Єшілюрта (500 тисяч євро) й Амару Діуфа (безкоштовно) взяли на перспективу.

Поліглот Ромелу Лукаку отримав нагоду вивчити ще одну мову фото: ФК «Фенербахче»

Окрім того, «Фенербахче» укріпив центр оборони. Коджо Оппонг із французької «Ніцци» коштував 12 млн євро. Натомість за універсала Натана Аке з англійського «Манчестер Сіті» віддали трохи більше 8 млн. Ще півдесятка футболістів «жовті канарки» перевели до першої команди з юнацької. Однак, наразі жоден із них не потрапив навіть у ротацію.

Мав турецький гранд під час літнього трансферного вікна й кадрові втрати. Здебільшого «Фенербахче» відпустив гравців або за символічну плату, або взагалі безкоштовно. Проте, помітними фігурами в минулому сезоні були одиниці з них. Безумовно основними виконавцями були двоє бразильців – хавбек Фред (46 матчів у всіх турнірах, чотири голи) і форвард Таліска (45 поєдинків, 27 м'ячів). Перший за 2 млн євро повернувся на батьківщину («Атлетіко Мінейро»), а от другий безкоштовно поїхав на Близький Схід («Аль-Джазіра»). Центрбек Чаглар Сьоюнджю (19 матчів) вільним агентом пішов у скромний «Чорум».

Тренер Емре Белозоглу

Місцевий фахівець робить перші кроки на посаді керманича гранда. Емре повернувся до «Фенербахче» на початку листопада, змінивши Ісмаїла Картала. Той поривався піти у відставку ще на початку осені, але зійшовся у думках із керівництвом «жовтих канарок» лише після поразки сусідньому «Галатасараю». Новий тренер укотре повернувся на «Шюкрю Сараджоглу». Він тричі переходив у «Фенербахче» як футболіст, був спортивним директором гранда та навіть трохи потренував команду в сезоні 2020/21 як в. о. керманича.

Після того досвіду Емре вирішив, що роль функціонера – не для нього. Натомість взявся тренувати. Спершу він працював зі стамбульським «Башакшехіром», а потім тренував «Анкарагюджю» і «Антальяспор». У грудні 2025 року знаменитий турок став до керма «Касимпаші». Зрештою, Емре зберіг для скромних «апачів» прописку в турецькій Суперлізі, а в новому сезоні набрав 17 очок за стартові 10 турів. Тож на підвищення і справді напрацював.

Емре Белозоглу не вперше повернувся на «Шюкрю Сараджоглу» фото: ФК «Фенербахче»

На чолі «Касимпаші» Емре майже завжди послуговувався схемами з чотирма оборонцями. Зазвичай підопічні турецького фахівця використовували найпопулярнішу сьогодні формацію 4-2-3-1. Проте, бувало й інакше. Кілька разів «апачі» виходили з побудовою 4-3-3, що відносно легко трансформується у ту ж схему з одним нападником. А от формації 3-1-4-2 та 4-4-2 Емре використав лише по одному разу.

Вочевидь, улюблену схему він застосовуватиме й на містку «Фенербахче». Принаймні в стартових двох поєдинках «жовті канарки» виходили саме з побудовою 4-2-3-1. Більше того, Емре в обох матчах випустив той же стартовий склад. Роль центрфорварда він відвів Ромелу Лукаку, якого з флангів підтримували Мейсон Грінвуд і Огуз Айдин. Під нападником зіграв Ірфан Джан Кахведжі, а дует центрхавів склали Маттео Гендузі та Ісмаїл Юксек. Натомість лінію оборони сформували Нелсон Семеду, Коджо Оппонг, Мілан Шкріняр і Левент Мерджан. У воротах – Едерсон.

«Фенербахче» в сезоні 2026/27

«Жовті канарки» розпочали кампанію ще наприкінці липня з кваліфікації Ліги чемпіонів. Там турецький гранд здолав аж трьох суперників. Спершу дісталося «Гурніку» з польського Забже (1:0, 1:1) та «Штурму» з австрійського Граца (2:0, 1:0). А ось в плейоф кваліфікації «Фенербахче» розписав справжню драму з французьким «Ліоном». Удома «жовті канарки» здобули лише нічию (1:1), а от на виїзді приголомшили «ткачів» (2:1). Паралельно стартувала й турецька Суперліга, де стамбульці відразу спіткнулися з «Генчлербірлігі» (1:2).

На цю невдачу тоді ще підопічні Ісмаїла Картала відреагували двома перемогами поспіль – над «Коньяспором» (4:2) та «Самсунспором» (2:0). Та вже в четвертому турі «Фенербахче» програв принциповий матч «Бешикташу» (1:2), а потім розписав нічию з «Газіантепом» (0:0). Прорвало «жовтих канарок» аж у шостому турі національної першості, коли турецький гранд розтрощив «Еюпспор» (8:0). Далі були розгромні перемоги над «Різеспором» і «Аланьяспором» (двічі по 3:0), що змінилися двома поразками – «Галатасараю» і «Гезтепе» (двічі по 1:2). Та й під час каденції Емре «жовті канарки» вже втратили очки. Після розгрому «Чорума» (5:0) стамбульці розійшлися миром із «Коджаеліспором» (2:2).

У попередньому турі «жовті канарки» здолали «Ліверпуль» фото: ФК «Фенербахче»

На гойдалках «Фенербахче» хитається і в Лізі чемпіонів. На старті основного раунду турецький гранд розписав нічию з італійською «Ромою» (1:1). Далі стамбульці зазнали повного фіаско з бірмінгемською «Астон Віллою» (0:6). У третьому турі «жовті канарки» не виявили сильнішого з празькою «Славією» (1:1). Зате в минулому турі сенсаційно переграли англійський «Ліверпуль» (3:2) під керівництвом в. о. керманича й легенди мерсисайдців за сумісництвом Дірка Куйта.

Найкращим бомбардиром «Фенербахче» на цьому етапі сезону залишається Мейсон Грінвуд. Скандальний англійський нападник оформив 11 голів. Тим часом косовар Ведат Мурікі записав до свого активу дев'ять м'ячів. Ще пять у загальну скарбничку додав атакувальний хавбек Ірфан Джан Кахведжі. Головний гвардієць команди – центрбек Мілан Шкріняр (22 поєдинки). Лише на матч менше за плечима оборонця Нелсона Семеду, хавбека Маттео Гендузі, атакувальних виконавців Огуза Айдина та того ж Грінвуда. Тож появи всіх цих хлопців варто очікувати на «Стемфорд Брідж».

Антон Федорців, «Главком»