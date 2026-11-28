Богдан Цимбал ще на юніорському рівні привернув увагу результатами на міжнародних стартах – у його активі срібло та бронза Чемпіонату Європи. Згодом він отримав шанс одразу перейти до національної збірної.

«Главком» поговорив із 29-річним біатлоністом про його шлях у великому спорті та особливості підготовки до нового сезону, який днями стартував.

«Найскладніше було зрозуміти, що дитячий спорт закінчився…»

Богдан Цимбал мав дуже успішну кар’єру на юніорському рівні фото: Biathlon.com.ua

У вас була дуже вдала юніорська кар'єра. Який зі стартів на тому рівні ви запам'ятали найбільше?

У мене було декілька хороших стартів на юніорському рівні. Зокрема, запам'ятався Чемпіонат Європи в Поклюці, де я виборов дві медалі (бронзову нагороду – у спринті і срібну – у гонці переслідування). Водночас хотілося б здобути медаль на Чемпіонаті світу, але там я посів лише четверте місце. А четверта позиція, по суті, нікому не потрібна.

Однак все одно найбільше запам'ятався спринт на Чемпіонаті світу в Брезно-Осрблі, де я фінішував четвертим з одним промахом. Це був цікавий і важкий старт, але особливо пам'ятаю останнє коло, яке мені вдалося пробігти дуже добре. Також, звичайно, у пам’яті Чемпіонат Європи в Поклюці, де був хороший спринт і загалом вдалі виступи.

Коли після юніорських виступів ви зрозуміли, що тренери та фахівці бачать у вас серйозну перспективу?

Я не надто переживав через те, помітять мене чи ні. Просто працював, і так склалося, що після двох медалей на першості Європи наступного року мене запросили до національної команди.

Звичайно, я був дуже радий. Це круто, коли ти щойно закінчив юніорську кар'єру, а тобі вже пропонують перейти до національної команди. Фактично, ти перестрибуєш Кубок IBU, команду Б і одразу потрапляєш до елітної групи. А це зовсім інший рівень.

Після переходу з юніорського біатлону як би ви оцінили свої перші сезони серед дорослих?

Найскладніше було зрозуміти, що дитячий спорт закінчився і тепер потрібно докладати максимум зусиль, щоб залишатися конкурентоспроможним, демонструвати хорошу форму, стрільбу та швидкість на трасі.

Спочатку ти цього до кінця не усвідомлюєш. Розуміння приходить лише тоді, коли починаєш тренуватися разом із дорослими спортсменами. У них уже є сім'ї, діти, власні цілі, і вони знають, як до них рухатися. А ти ще юніор, який не зовсім розуміє, як усе це працює. Тому лишається просто дивитися на старших і намагатися переймати від них найкраще.

Який момент назвали б найбільшим успіхом у своїй дорослій кар'єрі?

Мабуть, найкращим був сезон 2020/21. Тоді ми здобули призове місце на Чемпіонаті Європи (Богдан Цимбал разом з Іриною Петренко, Валентиною Семеренко та Артемом Примою став третім у змішаній естафеті – «Главком»), я добре виступав на етапах Кубка IBU, де ми також здобували нагороди в естафеті (срібну нагороду в Арбері разом з Русланом Бригадиром, Андрієм Доценком та Тарасом Лесюком – «Главком»).

Це був дуже хороший сезон, і тому згодом я потрапив на Чемпіонат світу. У Поклюці наша команда теж добре показала себе в естафеті, посівши п'яте місце. На тому чемпіонаті я демонстрував свої найкращі результати в особистих гонках серед дорослих – 18 місце у гонці переслідування та 30 був у гонці переслідування.

Чи був у вашій дорослій кар'єрі особливо важкий момент, подоланням якого ви зараз найбільше пишаєтеся?

Мій найважчий період у кар’єрі, мабуть, триває зараз. Не знаю, подивимося, як вдасться мені його пройти.

«Цього року я працюю з людьми, з якими я свого часу змагався на трасі»

Богдан Цимбал цього року вперше тренується у складі команди Б фото: Дмитро Євенко/Biathlon.com.ua

Ви мали досвід тренувань і в команді А (основна збірна), і в команді Б (наближчий резерв основного складу). У чому, за вашими враженнями, найбільша різниця між методами тренування в цих командах?

У команді Б я тренуюся лише перший рік, якщо говорити про літню підготовку. Насамперед різниця полягає у відповідальності. У команді Б вона теж є, але ти не відчуваєш її настільки сильно, як у національній команді. Тому психологічно трохи розслабленіше.

Водночас сам підхід до роботи цікавий в обох командах. Відрізняються і тренери, і методи. Цього року працюємо з людьми, з якими я свого часу змагався, коли вони ще мали спортивну кар'єру. Це дуже цікаво, адже ми можемо спокійно спілкуватися на різні теми, маємо хороший контакт.

Якщо виникають якісь проблеми або щось у тренувальному процесі підходить чи не підходить, завжди можна відкрито про це поговорити. Немає жодних перешкод для нормального діалогу.

Ви називаєте літо своєю улюбленою порою року. А чи любите ви літній біатлон як дисципліну?

Так, мені справді подобається літо. Подобається працювати в цей період, адже багато тренувань, ти постійно в роботі та підтримуєш себе в тонусі.

Щодо літніх стартів, то вони показують, на якому етапі підготовки ти перебуваєш і який маєш рівень. Завжди цікаво подивитися, як почуваєшся на тлі інших спортсменів, як біжать хлопці, де перебуваєш ти, а де вони. Це допомагає зрозуміти, від чого відштовхуватися надалі, перед початком зимового сезону.

Як ви оцінюєте зараз свою форму?

Поки що нічого конкретного про свою форму сказати не можу. Ми ще не бігали на лижах, тому важко оцінювати готовність до зимових стартів. Почуваюся непогано, але те, як усе буде безпосередньо на змаганнях, – зовсім інша справа.

Після перших стартів уже зможу зробити якісь висновки. Зараз просто немає достатньо інформації, щоб об'єктивно оцінити свій стан.

Чи є загалом у вас певні вподобання щодо траси та умов змагань?

Не дуже люблю сильні морози, особливо коли температура опускається нижче -14...-15 градусів. Я їх не боюся, просто не люблю, адже за таких умов тіло стає скутим.

Так само не подобається, коли дуже тепло і на трасі утворюється справжня каша. Мені, як не найлегшому спортсмену, у таких умовах особливо важко, бо ти сильно грузнеш у снігу. А загалом якихось принципових відмінностей для себе не бачу.

А щодо дисциплін та естафети?

Мені подобається спринт.

Також дуже люблю бігати естафети, особливо перший етап. Він мені подобається своєю динамікою: багато спортсменів, постійна боротьба, справжня метушня на трасі. Це дуже цікаво, мені подобається така атмосфера.

«Я спокійно сприйняв те, що не відібрався на Олімпіаду-2026»

Богдан Цимбал не потрапив на свою другу Олімпіаду через проблеми зі здоров’ям фото: НОК України

Минулий сезон для вас видався непростим: через хворобу ви фактично не змогли представити Україну на Олімпіаді. Як пережили цей період?

Я спокійно сприйняв те, що не відібрався на Олімпіаду-2026. Розумів, що не був готовий. Після цього поїхав на Чемпіонат Європи, виступав на Кубку IBU, а згодом ми ще вирушили на етап Кубка світу.

Хвороба вибила мене з колії, та й загалом виступи протягом сезону були слабкими. Тут нічого приховувати. Так склалося, тому якихось особливих проблем із прийняттям цієї ситуації в мене не було.

Чи було важко після такого сезону знову налаштуватися на повноцінну підготовку до нового?

Звичайно, це непросто. До того ж із кожним роком ситуація не стає легшою. У тебе ростуть діти, є дружина, які на тебе чекають, а тобі знову потрібно починати все фактично з чистого аркуша. І ти вже не 18-річний спортсмен, якому значно простіше зосередитися лише на собі.

Але ми впоралися. Разом із сім'єю обговорили цю ситуацію, усе спокійно зважили й почали новий сезон із новими силами. Зараз працюємо, намагаємося покращити результати попереднього сезону та загалом усього останнього чотирирічного циклу.

Чи змінилося після цієї історії ваше ставлення до здоров'я та підготовки до головних стартів?

Сильно нічого не змінилося, адже хвороба з'явилася фактично нізвідки. Підхопити її можна будь-де, тому повністю застрахувати себе неможливо.

Звичайно, потрібно уважніше стежити за собою: користуватися антисептиками, мити руки, намагатися не бувати в надто людних місцях. Але навіть за дотримання всіх цих рекомендацій ти не можеш гарантувати, що на 100% не захворієш. Такого, мені здається, просто не буває. Тому загалом усе залишилося, як і раніше.

Ілля Мандебура, «Главком»