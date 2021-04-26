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    Apple звинуватили в тому, що компанія вводить в оману споживачів

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    Apple обіцяє підвищений захист від вологи смартфонів iPhone 12 - Apple звинуватили в тому, що компанія вводить в оману споживачів
    Apple обіцяє підвищений захист від вологи смартфонів iPhone 12
    Фото з відкритих джерел

    На компанію подали до суду, звинувативши її у тому, що вона публікує недостовірну інформацію стосовно своїх пристроїв

    Apple вводить в оману покупців своїх смартфонів – з таким звинуваченням американці звернулися до суду в штаті Нью-Йорк, повідомляє AppleInsider.

    У позові описуються випадки, коли Apple відмовляла в гарантійному обслуговуванні власникам iPhone, чиї смартфони перестали працювати після короткочасного занурення в море або басейн.

    Позивачі вимагають, щоб Apple внесла зміни в рекламу і прибрала формулювання щодо водонепроникності своїх пристроїв, а також відшкодувала потерпілим збитки, пов'язані з ремонтом і покупкою нових пристроїв.

    У 2016 році Apple дійсно додала своїм смартфонам захист від пилу і вологи за стандартом IP. Лінійка iPhone 7 була захищена відповідно до вимог класу IP67, що має на увазі здатність без проблем переносити занурення під воду на глибину до метра протягом 30 хвилин.

    В iPhone 11 Pro та 11 Pro Max ступінь захисту підвищили до IP68 – смартфон витримує занурення на глибину до 2 метрів тривалістю до 30 хвилин.

    В актуальній лінійці iPhone 12 виробник пішов ще далі і, спираючись на власні результати тестів, гарантує безпечне занурення в воду на глибину до 6 метрів тривалістю до 30 хвилин.

    Але, справа в тому, що Apple проводила тестування в звичайній прісній воді без високого вмісту хлору або солі.

    У той же час в iPhone є спеціальний індикатор контакту з рідиною. І Apple не дає ніякої гарантії на пошкодження в результаті «пірнання».

    Цікаво, що в кінці минулого року італійський антимонопольний комітет оштрафував Apple на 10 мільйонів євро за обман споживачів щодо захищеності iPhone від вологи.

    Теги: Apple час басейн
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