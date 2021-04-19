«Безсмертний» телефон для бабусі: японці показали «розкладушку» з військовим рівнем захисту

Японська компанія продемонструвала розкладний кнопковий телефон, захист якого відповідає військовим вимогам

Японська Kyocera показала незвичну новинку – кнопковий розкладний смартфон, який захищено за військовим стандартом MIL-STD-810G. Це означає, що гаджет абсолютно не боїться пилу, здатний витримувати занурення в воду на глибину до двох метрів, а також протистояти перепадам тиску і температури, вібрації, трясці та іншим негараздам.

Новинка називається DuraXe Epic і коштує 270 доларів, що не так вже і мало для кнопкового телефона у 2021 році. За такі гроші можна купити бюджетний смартфон.

Цікаво, що DuraXe Epic, який не підтримує сервіси Google, працює під управлінням спеціальної версії операційної системи Android.

Модель отримала основний 2,6-дюймовий дисплей роздільною здатністю 320 х 240 пікселів і зовнішній монохромний допоміжний екран на OLED-матриці.

Процесор – Qualcomm 215. Передбачено 2 Гбайт оперативної і 16 Гбайт постійної пам'яті. Є модуль GPS, LTE-модем і Wi-Fi-адаптер.