  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    «Безсмертний» телефон для бабусі: японці показали «розкладушку» з військовим рівнем захисту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Kyocera DuraXe Epic - «Безсмертний» телефон для бабусі: японці показали «розкладушку» з військовим рівнем захисту

    Kyocera DuraXe Epic

    Фото з відкритих джерел

    Японська компанія продемонструвала розкладний кнопковий телефон, захист якого відповідає військовим вимогам

    Японська Kyocera показала незвичну новинку – кнопковий розкладний смартфон, який захищено за військовим стандартом MIL-STD-810G. Це означає, що гаджет абсолютно не боїться пилу, здатний витримувати занурення в воду на глибину до двох метрів, а також протистояти перепадам тиску і температури, вібрації, трясці та іншим негараздам.

    Новинка називається DuraXe Epic і коштує 270 доларів, що не так вже і мало для кнопкового телефона у 2021 році. За такі гроші можна купити бюджетний смартфон.

    Цікаво, що DuraXe Epic, який не підтримує сервіси Google, працює під управлінням спеціальної версії операційної системи Android.

    Модель отримала основний 2,6-дюймовий дисплей роздільною здатністю 320 х 240 пікселів і зовнішній монохромний допоміжний екран на OLED-матриці.

    Процесор – Qualcomm 215. Передбачено 2 Гбайт оперативної і 16 Гбайт постійної пам'яті. Є модуль GPS, LTE-модем і Wi-Fi-адаптер.

    Теги: телефон смартфон Android
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies