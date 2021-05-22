Чому смартфон заряджається дуже повільно: головні причини

Є багато причин, які можуть вплинути на зарядку смартфона: від сценаріїв використання мобільного пристрою до апаратних збоїв

Неприємно, коли смартфон всю ніч простояв на зарядці, а ємність акумулятора заповнена лише наполовину. У цій статті ми розберемо всі випадки, наслідком яких може стати повільна зарядка акумулятора, а також постараємося виправити ситуацію.

У чому може бути причина повільної зарядки телефону?

1. Оновлення програмного забезпечення

Якщо телефон став повільно заряджатися, спробуйте пригадати: чи не «прилітало» на нього недавно оновлення ПЗ? Найбільш часто такі ситуації виникають зі смартфонами на базі Android, які регулярно отримують апдейти безпеки і пакети для поліпшення продуктивності мобільного пристрою.

Такі оновлення цілком можуть вплинути на продуктивність батареї через недогляд розробника і внаслідок помилки, що почалася в процесі установки.

Що робити: спробуйте відкотити оновлення і подивіться, чи повернулася швидкість зарядки в норму? Також можна спробувати перевстановити апдейт і знову протестувати швидкість зарядки. У гіршому випадку смартфон доведеться скинути до заводських налаштувань.

2. Неякісні аксесуари

Найпоширенішим винуватцем повільної зарядки телефону зазвичай є зарядний кабель, який може мати погану провідність. Якщо кабель використовується вами вже пристойний час і виглядає зношеним - в ньому може відходити контакт (таке трапляється через часті перегинів проводу), а це впливає не тільки на погіршення зарядки, але і може привести до пошкодження самого телефону.

Що робити: спробуйте замінити кабель живлення, але переконайтеся, що новий провід підтримує швидку зарядку (якщо такий тип зарядки підтримується вашим телефоном). Рекомендується купувати оригінальні зарядні кабелі, які сертифіковані за європейськими стандартами.

3. Сценарії використання

Якщо ви один з тих користувачів, хто любить «сидіти» в мобільному браузері, поки смартфон заряджається, знайте - такий сценарій взаємодії збільшує навантаження на акумулятор і роз'єм живлення. Як підсумок - акумулятор телефону швидше зношується і починає деградувати. Наслідком стає зниження швидкості зарядки, що може привести до дорогої заміни акумулятора і виходу смартфона з ладу.

Що робити: дайте смартфону відпочити, поки він знаходиться на підзарядці. А ще краще активуйте «режим польоту», щоб смартфон не виконував фонові операції, поки заповнює ємність батареї. І, до речі, коли телефоном не користуються - швидкість зарядки помітно зростає.

4. Малопотужне джерело живлення і несправний павербанк

Якщо ви заряджаєте свій мобільний пристрій від комп'ютера або павербанка, розраховувати на швидку зарядку не доводиться, тому краще всього підключати смартфон безпосередньо до розетки через комплектний блок живлення.

Зверніть увагу, що блок живлення повинен бути фірмовий. В іншому випадку недолік потужності може виникнути на рівні підключеного в електромережу блоку живлення. У підсумку ваш телефон, що підтримує функцію швидкої зарядки, буде заряджатися в два рази довше.

Що робити: намагатися заряджати смартфон від електромережі і використовувати комплектний блок живлення, або зарядні пристрої, сертифіковані виробником для вашого смартфона. У цьому випадку швидкість зарядки не впаде і смартфон швидко заповнить енергію.

5. Несправний порт зарядки

Переконайтеся, що конектор зарядного кабелю надійно сидить у відповідному роз'ємі смартфона. Якщо роз'єм розбовтався і не утримує кабель як годиться, це і може стати причиною повільної і нестабільної зарядки. Зауважте, що вхід для конекторів USB-C оснащений двостороннім контактом, який може надломитися і провокувати витік струму.

Що робити: якщо пошкодження виявлено візуально, смартфон доведеться нести в ремонт, або замінити його на новий пристрій. Можна, звичайно, спробувати полагодити вхідний порт для зарядного кабелю самостійно, але для цього потрібно володіти відповідним досвідом і набором інструментів.

6. Пошкоджений акумулятор

Типовий симптом, який проявляється в процесі деградації акумулятора: батарея здувається, а у смартфона або з'являється відчутний «горб», або просто починає відходити задня кришка, або відклеюється безпосередньо екран. Але не завжди деградація батареї виявляється настільки просто.

Зверніть увагу на нагрівання: якщо телефон під час зарядки нагрівається так сильно, що починає відчутно пекти подушечки пальців - це привід задуматися. Надмірний нагрів батареї теж є ознакою її деградації. Якщо ви заряджаєте до 100%, і він розряджається наполовину за короткий період часу - висновок буде знову ж простим: акумулятору кінець, і він вже не тримає заряд.

Що робити: замінити акумулятор. Але іноді краще буде замінити смартфон, адже не завжди заміна акумулятора є фінансово обґрунтованою.

7. Фонові додатки

Деякі додатки можуть сильно навантажувати смартфон навіть у фоновому режимі. Чим активніше вони споживають заряд батареї, тим повільніше заряджається пристрій. Точніше, заряджається він як годиться, але при цьому паралельно втрачає заряд. Ось і створюється відчуття, що час заповнення енергії збільшився.

Зазвичай смартфони самі повідомляють користувача про те, що в системі є додаток, фонові процеси якого сильно навантажують акумулятор. Втім, не зайвим буде самостійно переглядати статистику навантаження батареї, щоб виключити наявність на смартфоні «додатків-пожирачів енергії».

Що робити: рекомендується видаляти додатки, які безсистемно витрачають заряд вашого акумулятора, навіть коли телефон знаходиться на зарядці і не використовується.

8. Смартфон застарів

У кожного телефону є певний ресурс використання, який. Сильний знос може стати причиною зниження швидкості зарядки. А якщо врахувати, що смартфони п'ятирічної давності толком не підтримують технології швидкої зарядки - зниження і без того не швидкої швидкості поповнення енергії стає серйозним каменем спотикання.

Що робити: поміняти смартфон.