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    Девайси

    Huawei оголосила ціни на новий флагманський смартфон

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    Huawei P40 - Huawei оголосила ціни на новий флагманський смартфон
    Huawei P40

    В Китаї стартував прийом замовлень на новий флагман Huawei – P40 та P40 Pro

    Китайські магазини почали приймати попередні замовлення на смартфони Huawei P40 і P40 Pro, а також повідомили ціни на різні моделі і дату початку продажів.

    Флагманські смартфони Huawei виявилися набагато дешевше, ніж повідомлялося раніше. Базова версія Huawei P40 на вісім гігабайтів оперативної пам’яті коштуватиме залежно від об’єму флеш-пам’яті (вказано в гігабайтах):

    • 64 ГБ – 569 доларів;
    • 128 ГБ – 612 доларів;
    • 256 ГБ – 683 долара.

    Старша версія Huawei P40 з позначкою Pro також матиме вісім гігабайтів оперативної пам’яті. Градація цін залежно від об’єму флеш-пам’яті виглядає наступним чином:

    • 128 ГБ – 783 долара;
    • 256 ГБ – 855 доларів;
    • 512 ГБ – 969 доларів.

    Продажі стартують 12 квітня.

    Раніше Huawei заявила, що вклала багато сил і коштів в цю лінійку, яка встановить нові рекорди в мобільній фотографії. Смартфони будуть поставлятися без сервісів Google, які замінять на сервіси Huawei і магазин додатків AppGallery.

    Google ціни магазин
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