Huawei оголосила ціни на новий флагманський смартфон



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Huawei P40

В Китаї стартував прийом замовлень на новий флагман Huawei – P40 та P40 Pro

Китайські магазини почали приймати попередні замовлення на смартфони Huawei P40 і P40 Pro, а також повідомили ціни на різні моделі і дату початку продажів.

Флагманські смартфони Huawei виявилися набагато дешевше, ніж повідомлялося раніше. Базова версія Huawei P40 на вісім гігабайтів оперативної пам’яті коштуватиме залежно від об’єму флеш-пам’яті (вказано в гігабайтах):

64 ГБ – 569 доларів;

128 ГБ – 612 доларів;

256 ГБ – 683 долара.

Старша версія Huawei P40 з позначкою Pro також матиме вісім гігабайтів оперативної пам’яті. Градація цін залежно від об’єму флеш-пам’яті виглядає наступним чином:

128 ГБ – 783 долара;

256 ГБ – 855 доларів;

512 ГБ – 969 доларів.

Продажі стартують 12 квітня.

Раніше Huawei заявила, що вклала багато сил і коштів в цю лінійку, яка встановить нові рекорди в мобільній фотографії. Смартфони будуть поставлятися без сервісів Google, які замінять на сервіси Huawei і магазин додатків AppGallery.