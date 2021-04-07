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    Китайці представили витривалий кабель для зарядки iPhone

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    ZMI Apple Quick Charge&nbsp; - Китайці представили витривалий кабель для зарядки iPhone
    ZMI Apple Quick Charge 

    Китайська Xiaomi випустила зарядний кабель для iPhone і iPad, який витримує 30 тисяч згинань

    Xiaomi вирішила допомогти власникам продукції Apple у їхніх вічних стражданнях з зарядними кабелями, які постійно рвуться та ламаються. Китайський виробник презентував міцний кабель, який не ламається навіть після 30 тисяч згинань.

    Xiaomi нещодавно купила виробника аксесуарів Zimi. І вже випустила зарядний кабель під брендом ZMI для мобільних пристроїв Apple. Новинка пропонується за ціною 12 доларів.

    Це дріт з роз'ємом Lightning довжиною метр, який має офіційний сертифікат Apple MFi і сумісний з iPhone, iPad і iPod.

    Сертифікація Apple MFi – це ліцензія Apple на виготовлення аксесуарів уповноваженими постачальниками, що є абревіатурою Made for iOS – «Зроблено для iOS».

    ZMI Apple Quick Charge підтримує 20-ватну зарядку, що дозволяє поповнити акумулятор від 0 до 60 відсотків усього за 30 хвилин.

    Кабель виготовлено з силіконового матеріалу високої якості. Він пройшов тривалі тестування. Силіконовий матеріал є гладким і не сплутується. В ході тестування підтверджено, що він не ламається навіть після 30 тисяч згинань.

    Крім зарядки, він також може використовуватися для передачі даних на швидкості до 480 Мбіт/с – 1 гігабайт відео може передаватися за 28 секунд.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Apple Xiaomi
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