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    Кореєць показав колонку з «живим» дисплеєм

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    Колонка з живим дисплеєм - Кореєць показав колонку з «живим» дисплеєм

    Колонка з живим дисплеєм

    Скріншот

    Майстер з Кореї зробив Bluetooth-колонку з речовиною, що змінює форму в ритм музиці

    Корейська майстер Дакд Джунг створив колонку з «живим» дисплеєм. Речовина в середині екрана, наче жива, змінює форму у ритмі музики.

    Феромагнітна рідина чорного кольору всередині скляного контейнера поляризується під впливом магнітного поля, завдяки чому і досягається такий ефект.

    Потужність магнітного поля змінюється в залежності від темпу відтворення музики, що дозволяє рідині реагувати.

    Корпус пристрою корейський майстер роздрукував на 3D-принтері - всередину він розмістив три спрямованих вгору динаміка, підсилювач звуку і модуль Bluetooth. На лицьовій панелі є два регулятора: один для управління гучністю, а інший – частотами.

    Колонка – не перший експериментальний проект Юнга з феромагнітним речовиною. Серед інших його проектів - рекламний щит та дисплей.

    Джерело: ITC.ua

    Теги: гаджет
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