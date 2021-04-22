Кореєць показав колонку з «живим» дисплеєм

Майстер з Кореї зробив Bluetooth-колонку з речовиною, що змінює форму в ритм музиці

Корейська майстер Дакд Джунг створив колонку з «живим» дисплеєм. Речовина в середині екрана, наче жива, змінює форму у ритмі музики.

Феромагнітна рідина чорного кольору всередині скляного контейнера поляризується під впливом магнітного поля, завдяки чому і досягається такий ефект.

Потужність магнітного поля змінюється в залежності від темпу відтворення музики, що дозволяє рідині реагувати.

Корпус пристрою корейський майстер роздрукував на 3D-принтері - всередину він розмістив три спрямованих вгору динаміка, підсилювач звуку і модуль Bluetooth. На лицьовій панелі є два регулятора: один для управління гучністю, а інший – частотами.

Колонка – не перший експериментальний проект Юнга з феромагнітним речовиною. Серед інших його проектів - рекламний щит та дисплей.

Джерело: ITC.ua