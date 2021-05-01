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    Названо додатки для Android, які треба видалити зі смартфона

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    Деякі додатки крадуть особисті дані - Названо додатки для Android, які треба видалити зі смартфона
    Деякі додатки крадуть особисті дані

    В магазині додатків Google Play можна натрапити на відверто шкідливе програмне забезпечення

    Дослідники кібербезпеки з антивірусної компанії McAfee виявили в Google Play 8 шкідливих додатків з багатомільйонними завантаженнями. Потрапляючи на смартфони користувачів, вони отримують доступ до повідомлень, а потім здійснюють від їх імені покупки в інтернеті, підтверджуючи транзакції кодами верифікації, які приходять у вигляді SMS.

    Часто шкідливі додатки ховаються за потенційно популярними серед користувачів програмами. Серед них є скіни для клавіатур, фоторедактори, додатки для створення рингтонів та інше схоже програмне забезпечення.

    Небезпечні додатки виявлені фахівцями McAfee:

    • com.studio.keypaper2021
    • com.pip.editor.camera
    • org.my.famorites.up.keypaper
    • com.super.color.hairdryer
    • com.celab3.app.photo.editor
    • com.hit.camera.pip
    • com.daynight.keyboard.wallpaper
    • com.super.star.ringtones

    Програми потрібно шукати саме за вище вказаними ідентифікаторами, оскільки їх творці розуміють, що їх виявлять та будуть шукати, тому вони цілком можуть змінити назви додатків.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Google Android
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