Названо додатки для Android, які треба видалити зі смартфона

В магазині додатків Google Play можна натрапити на відверто шкідливе програмне забезпечення

Дослідники кібербезпеки з антивірусної компанії McAfee виявили в Google Play 8 шкідливих додатків з багатомільйонними завантаженнями. Потрапляючи на смартфони користувачів, вони отримують доступ до повідомлень, а потім здійснюють від їх імені покупки в інтернеті, підтверджуючи транзакції кодами верифікації, які приходять у вигляді SMS.

Часто шкідливі додатки ховаються за потенційно популярними серед користувачів програмами. Серед них є скіни для клавіатур, фоторедактори, додатки для створення рингтонів та інше схоже програмне забезпечення.

Небезпечні додатки виявлені фахівцями McAfee:

com.studio.keypaper2021

com.pip.editor.camera

org.my.famorites.up.keypaper

com.super.color.hairdryer

com.celab3.app.photo.editor

com.hit.camera.pip

com.daynight.keyboard.wallpaper

com.super.star.ringtones

Програми потрібно шукати саме за вище вказаними ідентифікаторами, оскільки їх творці розуміють, що їх виявлять та будуть шукати, тому вони цілком можуть змінити назви додатків.

Джерело: 24 канал