Названо додатки для Android, які треба видалити зі смартфона
В магазині додатків Google Play можна натрапити на відверто шкідливе програмне забезпечення
Дослідники кібербезпеки з антивірусної компанії McAfee виявили в Google Play 8 шкідливих додатків з багатомільйонними завантаженнями. Потрапляючи на смартфони користувачів, вони отримують доступ до повідомлень, а потім здійснюють від їх імені покупки в інтернеті, підтверджуючи транзакції кодами верифікації, які приходять у вигляді SMS.
Часто шкідливі додатки ховаються за потенційно популярними серед користувачів програмами. Серед них є скіни для клавіатур, фоторедактори, додатки для створення рингтонів та інше схоже програмне забезпечення.
Небезпечні додатки виявлені фахівцями McAfee:
- com.studio.keypaper2021
- com.pip.editor.camera
- org.my.famorites.up.keypaper
- com.super.color.hairdryer
- com.celab3.app.photo.editor
- com.hit.camera.pip
- com.daynight.keyboard.wallpaper
- com.super.star.ringtones
Програми потрібно шукати саме за вище вказаними ідентифікаторами, оскільки їх творці розуміють, що їх виявлять та будуть шукати, тому вони цілком можуть змінити назви додатків.
Джерело: 24 канал