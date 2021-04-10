Названо головні ознаки того, що смартфон зламали шахраї

Які ознаки можуть свідчити про те, що смартфон зламано та доступ до особистої інформації отримали шахраї

Шахраї все частіше отримають доступ до особистої інформації через смартфон. Ще чотири роки тому смартфони зламували в середньому кожні 39 секунд. А за останні кілька років число зломів зросло на 11%.

Як розпізнати, що смартфон зламаний? Експерти GSMinfo назвали сім ознак того, що до смартфону могли отримати доступ шахраї.

Зверніть увагу: це найбільш часті ознаки злому, але окремо вони не обов’язково говорять про хакерську атаку. Але прояви кількох з них вже має змусити вас задуматися.

1. Пристрій повільніше працює, сильно нагрівається або підозріло швидко розряджається акумулятора

Якщо ви останнім часом не виконували ніяких оновлень операційної системи і не користуєтеся «прожерливими» додатками, то такі «симптоми» цілком можуть бути ознакою того, що в фоновому режимі працює шкідливе програмне забезпечення.

Тому важливо перевірити, які програми запущені, скільки пам’яті вони використовують і яка кількість вільного місця є на вашому пристрої.

2. Ваші знайомі отримують повідомлення, які ви не відправляли

При зломі смартфона шкідливі програми можуть використовувати вашу електронну пошту і месенджери для розсилки повідомлень вашим контактам.

Зазвичай вони відправляють повідомлення від вашого імені та прикріплюють посилання або файли, які можуть заразити інші пристрої. Якщо хтось із ваших знайомих дивні повідомлення, варто задуматися.

3. Об’єм трафіку або щомісячний платіж за тарифом різко виріс без причини

Несподіване збільшення трафіку може означати, що ваш гаджет був зламаний для передачі даних. Сюди може відноситися прихований майнінг криптовалют або крадіжка ваших фотографій або інших даних.

Перевірте об’єм даних, що використовуються кожним додатком. Якщо витрати трафіку не збігаєються з тим, що зазначено в звіті додатків, це можуть бути хакери

Також якщо виросли щомісячні витрати на телефонний зв’язок, а ви не пам’ятаєте, щоб багато дзвонили, то потрібно подивитися виписку у оператора. Якщо там є дзвінки на номери, на які ви не дзвонили, то хтось цілком міг використовувати ваш девайс в якості проксі-сервера.

4. Ви знайшли новий додаток, який не встановлювали, а антивірус кудись пропав

У першому випадку хтось інший встановив шпигунське програмне забезпечення на ваш смартфон. Або це сталося віддалено, або це хтось із тих, хто мав фізичний доступ до вашого гаджету.

У другому випаду шкідлива програма іноді видаляє антивірус.

5. Налаштування вашого пристрою змінюються без вашого відома

Знову ж, налаштування могли змінити вручну, якщо у когось був фізичний доступ до пристрою, але могли зробити це і віддалено. Наприклад, періодично включений Bluetooth, хоча ви його не використовуєте. Це може виявитися ознакою того, що шкідлива програма використовує інтерфейс для зараження інших пристроїв або передачі даних.

6. Смартфон перезавантажується без причини

Якщо ваш гаджет перезавантажується без попередження, не вимикається або відкриває програму і дзвонить людям сам по собі – це може бути як наслідком програмних помилок, так і ознакою злому.

У таких випадках експерти радять звернутися до фахівців.

7. З’явилися покупки з банківської карти, які ви не робили

Звичайно, такі покупки можуть вказувати і на іншу форму шахрайства з кредитними картами, але зламаний смартфон – один із способів вкрасти ваші гроші.

Якщо ви впевнені, що ваш смартфон все-таки зламали, то не панікуйте – виправити ситуацію зазвичай можна. В одному з наступних постів ми розповімо, що з цим робити.