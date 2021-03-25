Названо найдешевші смартфони, які замінять вам банківську картку

ТОП-3 бюджетних смартфона з модулем NFC, який дає можливість розраховуватися в супермаркетах

NFC стає невід’ємною технологією сучасного смартфону. І це недивно, адже наявність цього модуля дозволяє підв’язувати до телефону банківську картку та сплачувати покупки в супермаркеті через свій електронний гаманець.

Раніше NFC мали лише флагманські моделі. Але сьогодні цим модулем оснащуються навіть бюджетні моделі.

Експерти назвали три дешевих телефони, які мають модуль NFC. Всі ці девайси коштують менше 3,5 тисяч гривень.

Blackview BV4900

Blackview BV4900

Основні характеристики смартфона такі:

5,7-дюймовий дисплей;

роздільна здатність 1440 × 720 пікселів;

процесор MediaTek Helio A22;

операційна система Android 10;

оперативна пам’ять 3 Гб;

внутрішня пам’ять 32 Гб;

акумулятор 5 580 мАг;

ступінь захисту IP68;

вага 268 г.

ZTE Blade A3 2020 NFC

ZTE Blade A3 2020 NFC

Ключові характеристики такі:

5,45-дюймовий екран;

роздільна здатність 1440 х 720 пікселів;

процесор Unisoc SC9832E;

операційна система Android 9.0;

оперативна пам’ять 1 Гб;

внутрішня пам’ять 32 Гб;

акумулятор 2600 мАг;

вага 160 г.

BQ 5731L Magic S

BQ 5731L Magic S

Основними характеристиками даного смартфона є:

5,84-дюймовий екран;

роздільна здатність 2280 × 1080 пікселів;

процесор Unisoc SC9863A;

операційна система Android 9.0;

оперативна пам’ять 3 Гб;

внутрішня пам’ять 32 Гб;

акумулятор 3650 мАг;

вага 155г.

Джерело: iTech.co.ua