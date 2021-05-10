Названо найкращі бюджетні смарт-годинники у 2021 році

Експерти назвали найкращі недорогі «розумні» годинники, які можна купити у 2021 році

Видання Chip склало рейтинг бюджетних смарт-годинніків, які коштують не дорожче 3,5 тисяч гривень. Експерти обирали найбільш функціональні і актуальні моделі у 2021 році.

Amazfit GTS 2 mini

Amazfit GTS 2 mini

Екран: 1.55'' (354x306 пікс.)

Сумісність: iOS, Android

Водонепроникність: WR50 (5 атм)

Інтерфейс: Bluetooth 5.0 LE

«Розумний» годинник Amazfit GTS 2 mini потрапив в рейтинг найкращих завдяки відмінній функціональності:

він повністю захищений від води;

підтримує понад 70 спортивних режимів;

вміє моніторити якість сну, стрес і рівень кисню в крові.

Під час тренувань гаджет постійно стежить за серцебиттям. Модель відображає сповіщення про вхідні дзвінки і з месенджерів, дозволяє управляти музикою і камерою на смартфоні. Для дівчат також є вбудована програма для відстеження циклу.

Всі зібрані дані аналізуються разом, в результаті чого система привласнює користувачеві бали. З їх допомогою можна оцінити загальний фізичний стан організму і поліпшити його.

Ремінець годинника легко замінити, якщо захочеться освіжити його дизайн. Також можна вибрати новий циферблат з вбудованою бібліотеки, в якій є більше 50 різних варіантів.

Екран виконаний за технологією Amoled. Завдяки цьому можна використовувати режим Always on Display без особливої шкоди для батареї - дисплей споживає менше енергії за рахунок виключення чорних пікселів.

Гаджет пропрацює без підзарядки до 14 днів - це дуже багато для розумних годин.

Honor Band 6

Honor Band 6

Екран: 1.47'' (368x194 пікс.)

Сумісність: iOS, Android

Ступінь захисту: IP68, WR50 (5 атм)

Інтерфейс: Bluetooth 5.0

Виробник позиціонує свій гаджет як фітнес-браслет. Але за зовнішнім виглядом і функціями він дуже нагадує «розумний» годинник. У нього великий прямокутний дисплей з високою роздільною здатністю, виконаний на базі Amoled-матриці. Таке рішення рідко зустрічається в браслетах.

Модель захищена від води і пилу за стандартом IP68 і витримує занурення на глибину до 50 метрів.

Гаджет вміє постійно вимірювати пульс в режимі реального часу, що особливо зручно під час тренувань.

У списку спортивних програм є всі популярні види спорту. Запускати режими можна прямо з годинника.

Honor Band 6 протримається без підзарядки до 2 тижнів.

Canyon Wildberry CNS-SW74

Canyon Wildberry CNS-SW74

Екран: 1.3'' (240x240 пікс.)

Сумісність: iOS, Android

Ступінь захисту: IP67

Інтерфейс: Bluetooth 4.2

Ще одні недорогий годинник - модель від Canyon. Зручно, що у нього знімний ремінець, а значить ви зможете замінити його і вибрати забарвлення під стиль одягу або під настрій.

Годинник легкий і підійдє навіть для тонкого жіночого зап'ястя. Також для дівчат передбачена функція «Жіночий календар».

Крім підрахунку кроків і калорій гаджет допоможе перемикати музичні треки на смартфоні, управляти камерою, повідомить про вхідні дзвінки та повідомлення, а також видасть інформацію про прогноз погоди.

Smarterra SmartLife ATLAS

Smarterra SmartLife ATLAS

Екран: 1.3'' (240x240 пікс.)

Ссовместімость: iOS, Android

Ступінь захисту: IP67

Інтерфейс: Bluetooth 4.0

Розумні годинник Smarterra SmartLife ATLAS дуже схожий на хронограф: у нього круглий циферблат з насічкам і ремінець зі штучної шкіри.

Модель оснащена яскравим IPS-екраном і захищена від води - годинник навіть витримає короткочасне занурення.

Серед функцій, якими рідко можуть похвалитися дешеві смарт-годинники, - функція моніторингу сну і рівня кисню в крові.

Також гаджет вміє відображати інформацію про повідомлення з додатків і спокійно працює без підзарядки до 3 днів.

Xiaomi Mi Watch Lite

Xiaomi Mi Watch Lite

Екран: 1.4'' (320x320 пікс.)

Сумісність: iOS, Android

Водонепроникність: WR50 (5 атм)

Інтерфейс: Bluetooth 4.2

Рейтинг бюджетних смарт-годинників не можна уявити без моделі від Xiaomi - китайський виробник давно закріпив за собою звання «топ за свої гроші».

Модель Mi Watch Lite, незважаючи на «лайтову» приставку, оснащена GPS - датчик геолокації знадобиться на пробіжці або під час довгої пішої прогулянки.

Годинник може працювати без підзарядки до 9 днів. З ним можна плавати, адже його захищено від води і він витримує глибокі занурення.

У гаджета є ліхтарик, будильник, вбудовані режими для тренувань і виконання дихальних вправ, а також пульт для управління музикою на смартфоні.

Amazfit Bip U Pro

Amazfit Bip U Pro

Екран: 1.43'' (320x302 пікс.)

Сумісність: iOS, Android

Водонепроникність: WR50 (5 атм)

Інтерфейс: Bluetooth 5.0 LE

Це компактний годинник зі знімним ремінцем - у продажу навіть є версія з ніжно-рожевим браслетом, яка напевно сподобається дівчатам. Та й важить він всього 31 грам.

Модель оснащена GPS і підходить для плавання. А завдяки яскравому IPS-дисплею пристроєм зручно користуватися навіть на вулиці.

Годинник вміє рахувати кількість пройдених кроків і спалених калорій. При цьому гаджет також стежить за серцевим ритмом. А якщо активувати відповідну функцію, то буде вимірювати пульс постійно у фоновому режимі, а не тільки за зверненням.

Також годинник підійде для аналізу якості сну.

ZTE Watch Live

ZTE Watch Live

Екран: 1.3'' (240x240 пікс.)

Сумісність: iOS, Android

Ступінь захисту: IP68

Інтерфейси: Bluetooth 4.2

Бюджетний смарт-годинник від відомого бренду ZTE володіє всіма стандартними функціями подібних пристроїв: моніторить кроки і калорії, стежить за сном і навіть має датчик рівня кисню в крові.

Гаджет тримає заряд до двох тижнів. Однак годинник підтримує зовсім мало програм, а також володіє не найяскравішим екраном.