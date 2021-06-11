Названо найкращі флагманські смартфони 2020, які встигли подешевшати

Експерти розповіли про найкращі флагманські смартфони 2020 року, які за цей час встигли подешевшати

Чимало ентузіастів готові купити флагманський смартфон одразу ж після релізу. Однак багато користувачів воліють почекати кілька місяців, а то й рік, поки ґаджети подешевшають.

Спеціально для таких користувачів експерти «Техно.24» підготували добірку кращих смартфонів 2020 року, які вже встигли подешевшати.

Samsung Galaxy S20 FE – найкращий Samsung минулого року

Samsung Galaxy S20 FE

Дисплей: 6,5 дюйма, FHD+

Процесор: Snapdragon 865 або Exynos 990

Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ

Сховище: 128/256 ГБ

Камери: 12 + 12 + 8 Мп

Фронтальна камера: 32 Мп

Акумулятор: 4500 мАг

Програмне забезпечення: Android 11

Samsung випустила серію Galaxy S21 на початку 2021 року, але вона вийшла підозріло схожою на оновлення S20 FE, а не на повністю новий смартфон. Минулорічний субфлагман став відмінним стартом для лінійки FE. Багато хто навіть вважає, що це кращий смартфон минулого року.

Зараз його можна купити всього за 16 500 гривень, а якщо пошукати, то навіть дешевше. Крім цього, він пропонує нормальний телеоб'єктив, підтримку microSD (відсутня на S21), зарядку в комплекті і більший акумулятор.

Цей телефон також отримає три роки оновлень версії Android і чотири роки виправлень безпеки, тому його варто придбати, якщо ви хочете користуватися ним довго.

LG V60 – телефон помираючого бренду

LG V60

Дисплей: 6,8 дюйма, FHD +

Процесор: Snapdragon 865

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Сховище: 128/256 ГБ

Камери: 64 + 13 Мп

Фронтальна камера: 10 Мп

Акумулятор: 5000 мАг

Програмне забезпечення: Android 11

Нехай компанія LG більше не займається смартфонами, оскільки вона вирішила піти з ринку на початку цього року, але звернути увагу на V60 все ж варто.

Флагман 2020 року оснащений відмінними основними характеристиками, включаючи процесор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 або 256 ГБ постійної пам'яті, 6,8-дюймову OLED-панель і батарею ємністю 5000 мАг. У нього навіть є захист від води (IP68), роз'єм для навушників, бездротова зарядка і вбудовані аудіопроцесори.

У LG V60 немає екрану з високою частотою оновлення, зарядка повільна у порівнянні з конкуруючими пристроями і він виглядає надто великим. Якість камери також все ще відстає від провідних брендів, але LG встигла трохи скоротити відставання. Проте, у наші дні пристрій можна купити менш, ніж за 500 доларів у США або, якщо знайдете, близько 13 000 гривень в Україні.

Sony Xperia 5 II – харизматичний японець

Sony Xperia 5 II

Дисплей: 6,1 дюйма, FHD +

Процесор: Snapdragon 865

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Сховище: 128/256 ГБ

Камери: 12 + 12 + 12 Мп

Фронтальна камера: 8 Мп

Акумулятор: 4000 мАг

Програмне забезпечення: Android 11

Sony випустила Xperia 1 III і 5 III кілька місяців тому, і обидва вони виглядають як досить зручні флагманські телефони. Але Xperia 5 II як і раніше залишається відмінним пристроєм, і до того ж він подешевшав.

Апарат пропонує досить вражаючі характеристики, включаючи процесор Snapdragon 865, 6,1-дюймовий OLED-екран з частотою 120 Гц, хорошу потрійну камеру і батарею ємністю 4000 мАг.

Додайте сюди порт 3,5 мм, підтримку microSD, захист від води і пилу IP65/68 і в цілому ви отримаєте хороший комплект. Хоча, дечого тут не вистачає. Наприклад, непогано було б додати бездротову зарядку і швидку дротову зарядку. Втім, на тлі решти смартфонів це можна пробачити. Тим більше, що ціна смартфона впала до 27 000 гривень. Дорогувато, але ж це Sony.

OnePlus 8 Pro – актуальний преміум-флагман

OnePlus 8 Pro

Дисплей: 6,78 дюйма, QHD+

Процесор: Snapdragon 865

Оперативна пам'ять: 8/12 ГБ

Сховище: 128/256 ГБ

Камери: 48 + 48 + 8 + 5 Мп

Фронтальна камера: 16 Мп

Акумулятор: 4510 мАг

Програмне забезпечення: Android 11

OnePlus 8 Pro теж не можна купити у нас офіційно. Однак це не така вже й проблема. А ще Pro-моделі завжди вигідно купувати дещо згодом, адже на них швидко знижують вартість. Зараз його можна купити за ціною від 14 500 гривень.

OnePlus 8 Pro являє собою нову висоту для OnePlus, оскільки це був перший повноцінний флагман преміум-класу, випущений виробником. Він був дорогим і на старті коштував 899 доларів, і в ньому було багато чого хорошого. Наприклад, бездротова зарядка на 30 Вт, захист від води IP68 і OLED-екран QHD+ з частотою 120 Гц.

Інші особливості, про які варто згадати: батарея ємністю 4510 мАг і добре продумана система з чотирьох камер (включаючи основний датчик на 48 Мп IMX689 і надширококутну камеру 48 Мп IMX586).

OnePlus 8 Pro не ідеальний, оскільки 5-мегапіксельна камера з кольоровим фільтром очевидно була маркетинговим трюком. Але телефон, безумовно, варто розглянути за його поточною ціною. Він дешевший OnePlus 9, а поступається йому лише трохи повільнішою зарядкою і процесором (новинка отримала Snapdragon 888).

Asus Zenfone 7 – відкидна камера та стильний дизайн

Asus Zenfone 7

Дисплей: 6,67 дюйма, FHD +

Процесор: Snapdragon 865

Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ

Сховище: 128 ГБ

Камери: 64 + 12 + 8 Мп (які повертаються, перетворюючись у фронталки)

Акумулятор: 5000 мАг

Програмне забезпечення: Android 11

У 2021 році Asus випустила два абсолютно різних Zenfone, а саме Zenfone 8 і Zenfone 8 Flip. Перший являє собою компактний флагман з традиційним форм-фактором, у той час, як останній зберіг фішку з відкидною камерою, яка була на попередніх смартфонах Zenfone.

Купуючи торішній смартфон серії, ви втрачаєте лише новий процесор і трохи можливостей нової камери. В іншому два пристрої мають масу загальних переваг, у тому числі акумулятор ємністю 5000 мАг з зарядкою 30 Вт, повноекранний OLED-екран з діагоналлю 90 Гц і систему повороту камер, що містить те ж розташування сенсорів (основний 64 Мп, надширокий 12 Мп, і 8 Мп з 3-кратним зумом).

Найприємніше те, що в наші дні Zenfone 7 в Україні можна купити від 17 000 гривень, в той час, як нова версія коштує мінімум на кілька тисяч гривень дорожче.