Названо найпотужніші смартфони квітня 2021 року
Shark 4 Pro від Xiaomi визнано найпотужнішим смартфоном квітня 2021 року
Китайська AnTuTu оприлюднила рейтинг найпродуктивніших смартфонів під управлінням Android у квітні 2021 року
Найпопулярніший в світі бенчмарк - китайський AnTuTu - поділився черговим рейтингом найпродуктивніших смартфонів під управлінням операційної системи Android.
Цього разу за підсумками квітня 2021 року.
Лідером рейтингу став геймерський гаджет Black Shark 4 Pro від Xiaomi, який набрав 860 467 балів.
За ним слідує OPPO Find X3 Pro, який поступився лідеру менше 30 000 балів.
«Бронза» дісталася ще одному геймерської флагману - ZTE Nubia Red Magic 6 Pro. Його оцінили в 828 649 балів.
Четверте місце пішло до моделі OnePlus 9 Pro з оцінкою 826 004 бали.
П'ятірку лідерів замикає ще один смартфон, призначений в першу чергу для ігор, - Lenovo Legion 2 Pro. Його бенчмарк оцінив в 821 571 бал.
Далі йдуть:
- Vivo X60 Pro + (815 884 бали);
- iQOO 7 (815 589 балів);
- OnePlus 9 (809 703 бали).
- Xiaomi Mi 11 Ultra (808 131 бал);
- Xiaomi Mi 11 (801 900 балів).