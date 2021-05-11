Названо найпотужніші смартфони квітня 2021 року

Shark 4 Pro від Xiaomi визнано найпотужнішим смартфоном квітня 2021 року

Китайська AnTuTu оприлюднила рейтинг найпродуктивніших смартфонів під управлінням Android у квітні 2021 року

Найпопулярніший в світі бенчмарк - китайський AnTuTu - поділився черговим рейтингом найпродуктивніших смартфонів під управлінням операційної системи Android.

Цього разу за підсумками квітня 2021 року.

Лідером рейтингу став геймерський гаджет Black Shark 4 Pro від Xiaomi, який набрав 860 467 балів.

За ним слідує OPPO Find X3 Pro, який поступився лідеру менше 30 000 балів.

«Бронза» дісталася ще одному геймерської флагману - ZTE Nubia Red Magic 6 Pro. Його оцінили в 828 649 балів.

Четверте місце пішло до моделі OnePlus 9 Pro з оцінкою 826 004 бали.

П'ятірку лідерів замикає ще один смартфон, призначений в першу чергу для ігор, - Lenovo Legion 2 Pro. Його бенчмарк оцінив в 821 571 бал.

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