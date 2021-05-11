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    Названо найпотужніші смартфони квітня 2021 року

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    Shark 4 Pro від Xiaomi визнано найпотужнішим смартфоном квітня 2021 року - Названо найпотужніші смартфони квітня 2021 року

    Shark 4 Pro від Xiaomi визнано найпотужнішим смартфоном квітня 2021 року

    Фото з відкритих джерел

    Китайська AnTuTu оприлюднила рейтинг найпродуктивніших смартфонів під управлінням Android у квітні 2021 року

    Найпопулярніший в світі бенчмарк - китайський AnTuTu - поділився черговим рейтингом найпродуктивніших смартфонів під управлінням операційної системи Android.

    Цього разу за підсумками квітня 2021 року.

    Лідером рейтингу став геймерський гаджет Black Shark 4 Pro від Xiaomi, який набрав 860 467 балів.

    За ним слідує OPPO Find X3 Pro, який поступився лідеру менше 30 000 балів.

    «Бронза» дісталася ще одному геймерської флагману - ZTE Nubia Red Magic 6 Pro. Його оцінили в 828 649 балів.

    Четверте місце пішло до моделі OnePlus 9 Pro з оцінкою 826 004 бали.

    П'ятірку лідерів замикає ще один смартфон, призначений в першу чергу для ігор, - Lenovo Legion 2 Pro. Його бенчмарк оцінив в 821 571 бал.

    Далі йдуть:

    • Vivo X60 Pro + (815 884 бали);
    • iQOO 7 (815 589 балів);
    • OnePlus 9 (809 703 бали).
    • Xiaomi Mi 11 Ultra (808 131 бал);
    • Xiaomi Mi 11 (801 900 балів).
    Теги: Xiaomi Lenovo Android OnePlus Oppo
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