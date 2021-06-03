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    Названо найпотужніший смартфон травня 2021 року

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    Black Shark 4 Pro - Названо найпотужніший смартфон травня 2021 року
    Black Shark 4 Pro
    Фото: Xiaomi

    Китайці назвали найбільш потужні смартфони в травні, які працюють на Android

    Найпопулярніший в світі бенчмарк – китайський AnTuTu – опублікував традиційний рейтинг найбільш високопродуктивних смартфонів під управлінням операційної системи Android.

    За підсумками травня кращим з кращих був визнаний китайський геймерський флагман Black Shark 4 Pro від компанії Xiaomi, який набрав в тестах 830 022 бали.

    Гаджет має 6,67-дюймовий дисплей на матриці E4 AMOLED від Samsung. Він має роздільну здатність Full HD + 2400x1080 пікселів і адаптивну частоту оновлення до 144 Гц.

    До того ж заявлена підтримка розширеного динамічного діапазону HDR10 +.

    Black Shark 4 Pro
    Black Shark 4 Pro

    На верхньому і нижньому торцях корпусу розташовуються потужні стереодинаміки.

    Основою моделі став топовий процесор Snapdragon 888. Передбачено 8, 12 або 16 Гбайт оперативної і 256 Гбайт постійної пам'яті.

    За автономність гаджета відповідає акумулятор ємністю 4500 міліампер-годин з підтримкою 120-ватної зарядки, яка видає половину заряду всього за 5 хвилин і повну зарядку менш ніж за 15 хвилин.

    Основна камера смартфона отримала:

    • 64-мегапіксельний основний сенсор;
    • 8-мегапіксельний ширококутник з кутом огляду 120 градусів;
    • 5-мегапіксельний макросенсор.
    Теги: смартфон Xiaomi Android
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    Названо найпотужніший смартфон травня 2021 року