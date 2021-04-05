Китайці лідирують: названо найпродуктивніші смартфони
Експерти опублікували рейтинг найпродуктивніших смартфонів
Команда бенчмарка AnTuTu опублікувала березневий рейтинг найпродуктивніших смартфонів.
Лідером став новий ігровий Black Shark 4 Pro від Xiaomi, середній результат якого склав 765 579 балів.
Друге місце у OPPO Find X3 Pro.
На третьому рядку розмістився Nubia Red Magic 6 Pro від ZTE.
Слідом за ними йдуть:
- Asus ROG Phone 5;
- Vivo X60 Pro +;
- iQOO 7;
- Redmi K40 Pro;
- Xiaomi Mi 11;
- Meizu 18;
- Meizu 18 Pro.
Всі ці пристрої оснащуються новітніми 5-нм чіпами Snapdragon 888 від Qualcomm.
Також AnTuTu опублікувала список найшвидших смартфонів серед недорогих моделей. Перші місця в ньому зайняли два девайса Redmi – 10X 5G та 10X Pro 5G.
В основному до рейтингу доступних смартфонів потрапили апарати на фірмових платформах Huawei Kirin. І жодного смартфону на Snapdragon.
Детальніше про рейтинг бюджетних смартфонів - за посиланням.