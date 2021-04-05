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    Китайці лідирують: названо найпродуктивніші смартфони

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    Black Shark 4 Pro - Китайці лідирують: названо найпродуктивніші смартфони
    Black Shark 4 Pro

    Експерти опублікували рейтинг найпродуктивніших смартфонів

    Команда бенчмарка AnTuTu опублікувала березневий рейтинг найпродуктивніших смартфонів.

    Лідером став новий ігровий Black Shark 4 Pro від Xiaomi, середній результат якого склав 765 579 балів.

    Друге місце у OPPO Find X3 Pro.

    На третьому рядку розмістився Nubia Red Magic 6 Pro від ZTE.

    Слідом за ними йдуть:

    • Asus ROG Phone 5;
    • Vivo X60 Pro +;
    • iQOO 7;
    • Redmi K40 Pro;
    • Xiaomi Mi 11;
    • Meizu 18;
    • Meizu 18 Pro.

    Всі ці пристрої оснащуються новітніми 5-нм чіпами Snapdragon 888 від Qualcomm.

    Також AnTuTu опублікувала список найшвидших смартфонів серед недорогих моделей. Перші місця в ньому зайняли два девайса Redmi – 10X 5G та 10X Pro 5G.

    В основному до рейтингу доступних смартфонів потрапили апарати на фірмових платформах Huawei Kirin. І жодного смартфону на Snapdragon.

    Детальніше про рейтинг бюджетних смартфонів - за посиланням.

    Теги: смартфон
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