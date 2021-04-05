Китайці лідирують: названо найпродуктивніші смартфони

Експерти опублікували рейтинг найпродуктивніших смартфонів

Команда бенчмарка AnTuTu опублікувала березневий рейтинг найпродуктивніших смартфонів.

Лідером став новий ігровий Black Shark 4 Pro від Xiaomi, середній результат якого склав 765 579 балів.

Друге місце у OPPO Find X3 Pro.

На третьому рядку розмістився Nubia Red Magic 6 Pro від ZTE.

Слідом за ними йдуть:

Asus ROG Phone 5;

Vivo X60 Pro +;

iQOO 7;

Redmi K40 Pro;

Xiaomi Mi 11;

Meizu 18;

Meizu 18 Pro.

Всі ці пристрої оснащуються новітніми 5-нм чіпами Snapdragon 888 від Qualcomm.

Також AnTuTu опублікувала список найшвидших смартфонів серед недорогих моделей. Перші місця в ньому зайняли два девайса Redmi – 10X 5G та 10X Pro 5G.

В основному до рейтингу доступних смартфонів потрапили апарати на фірмових платформах Huawei Kirin. І жодного смартфону на Snapdragon.

Детальніше про рейтинг бюджетних смартфонів - за посиланням.