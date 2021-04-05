Названо «найшвидші» недорогі смартфони
Експерти назвали лідерів за швидкістю роботи серед недорогих смартфонів
Команда бенчмарка AnTuTu опублікувала список найшвидших смартфонів серед недорогих моделей. Перші місця в ньому зайняли два девайса Redmi – 10X 5G та 10X Pro 5G. Обидва смартфони побудовані на процесорі MediaTek Dimensity 820.
За ними слідують:
- Vivo S7t;
- Huawei Nova 7 Pro;
- Huawei Nova 8 Pro;
- Honor 30;
- Huawei Nova 8;
- Honor X10;
- Honor 30S.
В основному до рейтингу потрапили апарати на фірмових платформах Huawei Kirin. І жодного смартфону на Snapdragon.
Раніше «Главком.Техно» розповідав про те, що найновіша модель смартфона Apple – iPhone 12 – Phone 12 не ввійшов до ТОП-25 найшвидших 5G-смартфонів, який опублікувала аналітична компанія Opensignal. Рейтинг складається виключно з Android-смартфонів. А очолює його Samsung Galaxy S21 5G. Його результат – 56 Мбіт/с.
Детальніше про найшвидші смартфони з 5G – за посиланням.