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    Nokia презентувала нові дешеві смартфони

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    Nokia C10 та C20 - Nokia презентувала нові дешеві смартфони
    Nokia C10 та C20

    Фінська марка презентувала дешеві моделі смартфонів C10 і C20

    Фінська марка електроніки Nokia провела велику презентацію, в рамках якої показала відразу шість нових смартфонів. Найдоступніші з них – C10 і C20. Перший в базовій версії оцінений в 75 євро, другий – 89 євро.

    Враховуючи низьку ціни не важко здогадатися, що новинки мають дуже слабку «начинку».

    Обидва девайси отримали однаковий дизайн:

    • діагональ дисплея – 6,5-дюймів з вирізом під фронтальну камеру;
    • роздільна здатність екрана – 720p;
    • фронтальна камера – 5 мегапікселів.

    Задні камери також однакові – одинарні, 5-мегапіксельні.

    Nokia C10 і C20
    Nokia C10 і C20

    Смартфони побудовані на базі бюджетних процесорів від китайської компанії Unisoc.

    Пропонується по 1 або 2 Гбайт оперативної і 16 або 32 Гбайт постійної пам'яті.

    За автономність смартфонів відповідають акумулятори ємністю 3000 міліампер-годин з далеко не швидкою зарядкою потужністю 5 Вт.

    Гаджети відрізняються тим, що Nokia C20 має підтримку 4G, а ось Nokia C10 може працювати тільки в мережах 3G.

    Теги: Nokia
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