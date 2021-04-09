Nokia презентувала нові дешеві смартфони

Фінська марка презентувала дешеві моделі смартфонів C10 і C20

Фінська марка електроніки Nokia провела велику презентацію, в рамках якої показала відразу шість нових смартфонів. Найдоступніші з них – C10 і C20. Перший в базовій версії оцінений в 75 євро, другий – 89 євро.

Враховуючи низьку ціни не важко здогадатися, що новинки мають дуже слабку «начинку».

Обидва девайси отримали однаковий дизайн:

діагональ дисплея – 6,5-дюймів з вирізом під фронтальну камеру;

роздільна здатність екрана – 720p;

фронтальна камера – 5 мегапікселів.

Задні камери також однакові – одинарні, 5-мегапіксельні.

Nokia C10 і C20

Смартфони побудовані на базі бюджетних процесорів від китайської компанії Unisoc.

Пропонується по 1 або 2 Гбайт оперативної і 16 або 32 Гбайт постійної пам'яті.

За автономність смартфонів відповідають акумулятори ємністю 3000 міліампер-годин з далеко не швидкою зарядкою потужністю 5 Вт.

Гаджети відрізняються тим, що Nokia C20 має підтримку 4G, а ось Nokia C10 може працювати тільки в мережах 3G.