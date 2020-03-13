Новий iPhone матиме унікальну камеру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

iPhone

Камера iPhone 12 матиме унікальні характеристики, які значно розширять можливості пристроїв

Сайт Fast Company поділився інформацією щодо камери, яку Apple планує встановити в нові моделі смартфонів. Ця камера розробляється інженерами компанії вже протягом двох років, і вона має унікальні характеристики, які значно розширять можливості пристроїв, пише iTechua.

В камеру буде вбудований новий 3D-сенсор, який буде використовуватися для роботи з програмами та іграми, що підтримують доповнену реальність.

У багатьох сучасних смартфонах використовують ToF-сенсори, які дозволяють камері складати тривимірну картину зображення, вимірюючи дистанцію до об’єктів зйомки. Зазвичай він використовується для зйомки з ефектом боке – акцент робиться на основному об’єкті, а фон розмивається.

Новий сенсор в камері смартфонів Apple буде працювати схожим чином, але інакше. Він дозволить камері в режимі реального часу моментально складати тривимірну картину простору. Крім того, з його допомогою можна буде виділяти основний об’єкт під час запису відео.

Гендиректор Apple Тім Кук неодноразово підкреслював, що компанія зацікавлена в розробці продуктів для роботи з доповненою реальністю. З чуток, Apple планує випустити AR-гарнітуру, а також додати в нову модель iPad Pro камеру з підтримкою 3D.