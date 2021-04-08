Паперові фотографії повертаються: японці випустили камеру, яка друкує знімки

Японська Fujifilm представила камеру миттєвого друку фотографій

Новинка, на яку майже ніхто не чекав. Мабуть, так можна назвати нову девайс від Fujifilm. Японська компанія презентувала Instax Mini 40 – камеру миттєвого друку фотографій.

Розмір фотознімків, надрукованих на спеціальному фотопапері, становить 62 на 46 міліметрів. На повне проявлення кожної фотографії йде близько півтори хвилини.

Щось подібне пропонувала компанія Polaroid. Але після появи цифрових фотоапаратів попит на друковані фотографії стрімко впав.

Камера Fujifilm живиться від двох звичайних батарейок стандарту АА.

Картридж, що включає десять аркушів фотопаперу, оцінений в 15 доларів, так що кожна фотографія обійдеться в 1,5 долара. При цьому сама камера коштує всього 100 доларів.

Продажі Instax Mini 40 повинні стартувати до кінця квітня 2021 року. Чи буде новинку представлено в Україні, невідомо.