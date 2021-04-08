  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Паперові фотографії повертаються: японці випустили камеру, яка друкує знімки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Instax Mini 40 - Паперові фотографії повертаються: японці випустили камеру, яка друкує знімки
    Instax Mini 40

    Японська Fujifilm представила камеру миттєвого друку фотографій

    Новинка, на яку майже ніхто не чекав. Мабуть, так можна назвати нову девайс від Fujifilm. Японська компанія презентувала Instax Mini 40 – камеру миттєвого друку фотографій.

    Розмір фотознімків, надрукованих на спеціальному фотопапері, становить 62 на 46 міліметрів. На повне проявлення кожної фотографії йде близько півтори хвилини.

    Щось подібне пропонувала компанія Polaroid. Але після появи цифрових фотоапаратів попит на друковані фотографії стрімко впав.

    Камера Fujifilm живиться від двох звичайних батарейок стандарту АА.

    Картридж, що включає десять аркушів фотопаперу, оцінений в 15 доларів, так що кожна фотографія обійдеться в 1,5 долара. При цьому сама камера коштує всього 100 доларів.

    Продажі Instax Mini 40 повинні стартувати до кінця квітня 2021 року. Чи буде новинку представлено в Україні, невідомо.

    Теги: Fujifilm
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies