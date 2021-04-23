Презентовано найменшу в світі камеру з миттєвим друком фотографій

Компанія Polaroid дуже маленьку камеру, яка вміє миттєво друкувати фотографії

Легендарний виробник камер миттєвого друку – американський Polaroid – презентував своє чергове творіння – модель Polaroid Go. Камера має габарити 105 на 84 на 61 міліметр. Це найбільш компактна камера в світі, що вміє друкувати фотографії.

Розмір роздрукованої фотографії становить 66,6 на 53,9 міліметра при фактичному розмірі зображення 47 на 46 міліметрів. Тобто фактично ви отримаєте фотографію менш ніж п’ять на п’ять сантиметрів, що приблизно відповає розмірам коробки з сірниками.

Без картриджа фотоплівки камера важить всього 242 грами.

Новинка оснащена об'єктивом з фокусною відстанню 100 міліметрів, таймером, спалахом і зручним дзеркалом для зйомки автопортретів. Є підтримка функції подвійної експозиції.

Акумулятор ємністю 750 міліампер-годин забезпечує використання до 15 плівок на одному заряді.

Поповнення запасу енергії здійснюється за допомогою USB-порту.

Камера миттєвого друку вже доступна для оформлення попереднього замовлення за ціною 119.99 євро.