Презентовано «розумний» годинник, який працює без зарядки два тижні

Китайська OnePlus презентувала свій перший «розумний» годинник. Його можна не заряджати два тижні

Китайська OnePlus представила свій перший годинник «смарт». Стартова вартість – 160 доларів.

«Розумний» годинний працює під управлінням власної операційної системи. Девайс підтримує понад 100 режимів тренувань.

Найцікавіше — це швидкість зарядки. OnePlus впровадив власну технологію зарядки, яка дозволяє всього за п’ять хвилин зарядити годинник на цілий день. Це швидше, ніж у більшості сучасних смарт-годинників.

За оцінками OnePlus, при помірному використанні гаджет «проживе» 14 днів.

Як і багато сучасних пристроїв для фітнесу, цей годинник може відстежувати рівень насичення крові киснем та попереджати про ненормальну частоту серцевих скорочень.

Однією з фішок годинників є взаємодія з телевізорами OnePlus. За допомогою них користувачі можуть перемикати канали, а також вимкнути телевізор, якщо ви заснете під час перегляду.

Годинники оснащені круглим, злегка вигнутим 1,39-дюймовим AMOLED-дисплеєм в 46-міліметровому корпусі з нержавіючої сталі.

Компанія заявила, що циферблат зроблений з «сапфірового скла зі спеціальною обробкою, яка забезпечує підвищену яскравість і виняткову стійкість до подряпин».

Ступінь захисту від пилу і води IP68. Це означає, що годинник можна ненадовго занурювати під воду.

Джерело: ITsider