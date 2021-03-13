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    П’ять найкращих сайтів із безкоштовними шпалерами для смартфона

    Шпалери для смартфонів - П’ять найкращих сайтів із безкоштовними шпалерами для смартфона
    Шпалери для смартфонів

    Не влаштовують власні фото в якості заставки на екран для смартфона? Ось вам п’ять кращих сайтів з безкоштовними шпалерами

    Шпалери для телефонів – це один з найпростіших спосіб показати свою індивідуальність та зробити сам смартфон не таким, як у всіх. Та й більше не треба тягати фотографію коханої людини в гаманці, чи пхати її до медальйона.

    Багато хто в якості фона на екрані смартфона використовує власні фото. Але такий варіант підходить не всім. Для останніх «Главком.Техно» обрав п’ять кращих сайтів з безкоштовними шпалерами для телефонів.

    Pexels

    Шпалера з сайту Pexels
    Шпалера з сайту Pexels

    На сайті Pexels ви знайдете більше тисячі безкоштовних фонових зображень для «телефонних» шпалер. І бібліотека оновлюється кожного дня.

    Тут ви зможете знайти пейзажі, міські краєвиди, натюрморти, витвори сучасного мистецтва та багато чого іншого.

    Знайшовши потрібне зображення, торкніться його, щоб збільшити, і виберіть «Безкоштовне завантаження». Pexels завантажить його безпосередньо на ваш телефон.

    Якщо вам подобається фотограф, Pexel також надасть інформацію про його Twitter та Instagram.

    Pixabay

    Шпалера з сайту Pixabay
    Шпалера з сайту Pixabay

    Подібно до Pexels, просто знайдіть на Pixabay потрібні вам шпалери та завантажте їх на свій телефон. Ви можете фільтрувати фотографії, графіку, ілюстрації тощо. Знайшовши зображення, натисніть «Безкоштовне завантаження» та оберіть розміри, які найкраще відповідають вашому телефону.

    На Pixabay є посилання на сторінки авторів фотографій в соціальних мережах. Тож ви можете познайомитися з фотографом. Або просто почати відстежувати його творчість.

    Unsplash

    Шпалера з сайту Unsplash
    Шпалера з сайту Unsplash

    Подібно до Pixabay та Pexels, Unsplash має тисячі безкоштовних зображень для ідеальних шпалер для смартфонів. Сайт подібний до Instagram: ви можете стежити за фотографами та художниками, а також лайкати зображення. Але для цього доведеться створити акаунт.

    Знайшовши зображення, яке вам подобається, просто натисніть «Завантажити».

    Pinterest

    Шпалера з сайту Pinterest
    Шпалера з сайту Pinterest

    Pinterest - одне з найпопулярніших місць, де можна знайти шпалери для телефонів. Познайомитися із сайтом обміну фотографіями не складно. Просто завантажте безкоштовний додаток та зареєструйтеся - також безкоштовно.

    Оберіть будь-яке зображення, яке вам подобається, і торкніться, щоб відкрити. Натисніть кнопку з трьома крапками, щоб отримати додаткові параметри, і виберіть «Завантажити зображення».

    Якщо ви не хочете використовувати програму, ви можете відкрити Pinterest у своєму мобільному браузері.

    Tumblr

    Шпалера з сайту Tumblr
    Шпалера з сайту Tumblr

    Пам’ятаєте сайт блогів Tumblr? Так ось, він нікуди не зник. І це цікаве місце, щоб знайти нові шпалери для вашого телефону. Для повного доступу вам знадобиться додаток та обліковий запис. Але, як і Pinterest, ви можете шукати зображення з Tumblr через браузер.

    Щоб зберегти шпалери, торкніться фотографії, а потім натисніть і утримуйте.

    Теги: Twitter смартфон Instagram
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