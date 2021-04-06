Samsung презентувала бюджетні «витривалі» смартфони
Корейська компанія презентувала недорогі смартфони з батареєю великою ємності
Корейська Samsung представила чергову порцію бюджетних смартфонів з підвищеною автономністю – моделі Galaxy F12 і Galaxy F02s.
«Старша» модель – Galaxy F12 – отримала батарею ємністю 6 000 міліампер-годин. При цьому її можна купити за 150 доларів. Для порівняння, iPhone 12 Pro, який в Україні коштує більше тисячі доларів, має вдвічі меншу батарею.
А ось детальні характеристики новинок.
«Модель Galaxy F02s оснащено:
- процесором Qualcomm Snapdragon 450;
- на вибір 3 або 4 гігабайтами оперативної пам’яті та 32 або 64 гігабайтами вбудованої пам’яті;
- основною камерою з трьома модулями на 13, 2 і 2 мегапікселя;
- фронтальною камерою на 5 мегапікселів;
- батареєю ємністю 5000 міліампер-годин з підтримкою швидкою зарядки 15 ват;
- вартість – 122 або 136 доларів;
- старт продажів – 9 квітня.
Модель Galaxy F12 отримала:
- процесор Exynos 850;
- 4 гігабайти оперативної та 64 або 128 гігабайтів вбудованої пам'яті;
- основну камеру з чотирма модулями – головним 48-мегапіксельним сенсором та ще трьома датчиками на 5, 2 і 2 мегапікселя;
- акумулятор ємністю 6000 міліампер-годин з підтримкою швидкої зарядки потужністю 15 ват;
- вартість – 150 або 163 долари;
- старт продажів – 12 квітня.
Обидві новинки мають 6,5-дюймові екрани роздільної здатності HD+ з краплевидними вирізами для фронтальних камер.