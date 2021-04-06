  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Samsung презентувала бюджетні «витривалі» смартфони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Galaxy F12 і Galaxy F02s - Samsung презентувала бюджетні «витривалі» смартфони
    Galaxy F12 і Galaxy F02s

    Корейська компанія презентувала недорогі смартфони з батареєю великою ємності

    Корейська Samsung представила чергову порцію бюджетних смартфонів з підвищеною автономністю – моделі Galaxy F12 і Galaxy F02s.

    «Старша» модель – Galaxy F12 – отримала батарею ємністю 6 000 міліампер-годин. При цьому її можна купити за 150 доларів. Для порівняння, iPhone 12 Pro, який в Україні коштує більше тисячі доларів, має вдвічі меншу батарею.

    А ось детальні характеристики новинок.

    «Модель Galaxy F02s оснащено:

    • процесором Qualcomm Snapdragon 450;
    • на вибір 3 або 4 гігабайтами оперативної пам’яті та 32 або 64 гігабайтами вбудованої пам’яті;
    • основною камерою з трьома модулями на 13, 2 і 2 мегапікселя;
    • фронтальною камерою на 5 мегапікселів;
    • батареєю ємністю 5000 міліампер-годин з підтримкою швидкою зарядки 15 ват;
    • вартість – 122 або 136 доларів;
    • старт продажів – 9 квітня.

    Модель Galaxy F12 отримала:

    • процесор Exynos 850;
    • 4 гігабайти оперативної та 64 або 128 гігабайтів вбудованої пам'яті;
    • основну камеру з чотирма модулями – головним 48-мегапіксельним сенсором та ще трьома датчиками на 5, 2 і 2 мегапікселя;
    • акумулятор ємністю 6000 міліампер-годин з підтримкою швидкої зарядки потужністю 15 ват;
    • вартість – 150 або 163 долари;
    • старт продажів – 12 квітня.

    Обидві новинки мають 6,5-дюймові екрани роздільної здатності HD+ з краплевидними вирізами для фронтальних камер.

    Теги: смартфон Samsung
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies