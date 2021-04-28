  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Samsung знайшла нову «роботу» старим смартфонам

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ініціатива Galaxy Upcycling at Home - Samsung знайшла нову «роботу» старим смартфонам
    Ініціатива Galaxy Upcycling at Home
    Фото: Samsung

    Корейська компанія допоможе старим смартфонам змінити сферу діяльності

    Корейська Samsung запустила ініціативу Galaxy Upcycling at Home, яка дозволить заново вдихнути життя в застарілі смартфони Galaxy. Вона, по суті, пропонує їм змінити сферу діяльності.

    Компанія розробила програмну надбудову для апаратів, які вже не оновлюються. Вона дозволяє використовувати смартфони в ролі пристроїв для управління розумним будинком. Відтак користувач отримує розширені можливості:

    • керування освітленням;
    • отримання сповіщення про непроханих гостей;
    • налаштування систем;
    • контроль над вузлами системи розумного будинку.

    Участь у програмі Galaxy Upcycling at Home дозволить використовувати старі смартфони як мінімум у трьох різних сценаріях, в яких вони раніше просто не могли працювати.

    Детектор звуків. У цьому режимі смартфон буде безперервно слухати те, що відбувається навколо нього, і інтерпретувати почуті звуки за допомогою нейромереж та штучного інтелекту. Таким чином апарат може розпізнати:

    • плач дитини;
    • собачий гавкіт;
    • пожежну сирену;
    • стукіт у двері та інші звуки.

    Отриманий запис буде відправлено на сполучений смартфон, де б не перебував користувач.

    Сенсор світла
    Сенсор світла

    Сенсор світла. У цьому режимі смартфон буде використовувати свій датчик освітленості і змінювати освітлення в будинку в залежності від часу доби, природного освітлення та уподобань користувача.

    В основі технології лежать нейронні мережі, які визначають сонячний захід, тіні й інші чинники, що впливають на затемнення, тому вмикати і вимикатися випадковим чином світло, звичайно, не буде. Головне – щоб освітлення було розумним і працювало в системі SmartThings.

    Портативний розтер. Для цього сценарію не потрібна особлива надбудова, і використовувати смартфон у ролі маршрутизатора можна в будь-якій країні і на будь-якому ґаджеті. Річ у тім, що у багатьох користувачів є сім-карти з безлімітним трафіком, які цілком можна використовувати у ролі домашнього джерела інтернету.

    Попри те що програма Galaxy Upcycling at Home призначається для старих пристроїв, Samsung встановлює для них низку вельми специфічних обмежень, що звужує її аудиторію:

    • У програмі можуть брати участь лише пристрої лінійок Galaxy S, Galaxy Z і Galaxy Note;
    • Пристрої, які беруть участь у програмі, повинні працювати на базі Android 9.0 або новішої версії;
    • Спочатку Galaxy Upcycling at Home буде працювати лише в США, Південній Кореї і Великобританії.

    Обмеження географічної доступності для ініціативи Galaxy Upcycling at Home всього лише трьома країнами – це доволі дивне рішення. Однак, ймовірно, вже в найближчому майбутньому компанія зніме це обмеження і поширить дію програми на інші ринки.

    Джерело: 24 канал

    Теги: технології Samsung Android
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies