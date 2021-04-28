Samsung знайшла нову «роботу» старим смартфонам

Корейська компанія допоможе старим смартфонам змінити сферу діяльності

Корейська Samsung запустила ініціативу Galaxy Upcycling at Home, яка дозволить заново вдихнути життя в застарілі смартфони Galaxy. Вона, по суті, пропонує їм змінити сферу діяльності.

Компанія розробила програмну надбудову для апаратів, які вже не оновлюються. Вона дозволяє використовувати смартфони в ролі пристроїв для управління розумним будинком. Відтак користувач отримує розширені можливості:

керування освітленням;

отримання сповіщення про непроханих гостей;

налаштування систем;

контроль над вузлами системи розумного будинку.

Участь у програмі Galaxy Upcycling at Home дозволить використовувати старі смартфони як мінімум у трьох різних сценаріях, в яких вони раніше просто не могли працювати.

Детектор звуків. У цьому режимі смартфон буде безперервно слухати те, що відбувається навколо нього, і інтерпретувати почуті звуки за допомогою нейромереж та штучного інтелекту. Таким чином апарат може розпізнати:

плач дитини;

собачий гавкіт;

пожежну сирену;

стукіт у двері та інші звуки.

Отриманий запис буде відправлено на сполучений смартфон, де б не перебував користувач.

Сенсор світла

Сенсор світла. У цьому режимі смартфон буде використовувати свій датчик освітленості і змінювати освітлення в будинку в залежності від часу доби, природного освітлення та уподобань користувача.

В основі технології лежать нейронні мережі, які визначають сонячний захід, тіні й інші чинники, що впливають на затемнення, тому вмикати і вимикатися випадковим чином світло, звичайно, не буде. Головне – щоб освітлення було розумним і працювало в системі SmartThings.

Портативний розтер. Для цього сценарію не потрібна особлива надбудова, і використовувати смартфон у ролі маршрутизатора можна в будь-якій країні і на будь-якому ґаджеті. Річ у тім, що у багатьох користувачів є сім-карти з безлімітним трафіком, які цілком можна використовувати у ролі домашнього джерела інтернету.

Попри те що програма Galaxy Upcycling at Home призначається для старих пристроїв, Samsung встановлює для них низку вельми специфічних обмежень, що звужує її аудиторію:

У програмі можуть брати участь лише пристрої лінійок Galaxy S, Galaxy Z і Galaxy Note;

Пристрої, які беруть участь у програмі, повинні працювати на базі Android 9.0 або новішої версії;

Спочатку Galaxy Upcycling at Home буде працювати лише в США, Південній Кореї і Великобританії.

Обмеження географічної доступності для ініціативи Galaxy Upcycling at Home всього лише трьома країнами – це доволі дивне рішення. Однак, ймовірно, вже в найближчому майбутньому компанія зніме це обмеження і поширить дію програми на інші ринки.

Джерело: 24 канал