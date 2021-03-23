Смартфони на Android можуть зникнути

Google готова до тестування нової секретної операційної системи

Google збирається випустити бета-версію Fuchsia – операційної системи, яка може замінити собою Android. Вона створюється для великої кількості пристроїв, серед яких є смартфони та планшети.

Над новою операційною системою Google працює майже п’ять років, пише GSMinfo.

Окрім мобільних девайсів, Fuchsia також розробляється для систем розумного будинку, переносної електроніки, комп’ютерів, ноутбуків, побутової техніки, а також систем віртуальної і доповненої реальностей.

На даний час в мережі є мінімум відомостей про нові розробки компанії. Наприклад, відомо, що Google розробила для Fuchsia графічний інтерфейс ще в 2017 році. CNews писав, що її оболонка підозріло нагадує дизайн Android. Графічна складова Fuchsia отримала кодове ім’я Armadillo.

Google лише одного разу, в травні 2019 року, поділилася подробицями про Fuchsia. Мова йшла про те, підтримка яких саме мобільних пристроїв передбачається. Тоді ж глава напрямку Android і Chrome OS Хіроші Локхаймер повідомив, що Google не розглядає Fuchsia як заміну цих двох платформ. З того моменту пройшло майже два роки, і ситуація могла змінитися.

Версія інтерфейсу Fuchsia для смартфонів

В грудні 2020 року компанія повідомила, що розробка проекту як і раніше триває, незважаючи на пандемію коронавірусу. Одночасно з цим Google внесла зміни в діючу на той момент модель її розробки – якщо раніше до створення Fuchsia залучалися програмісти виключно зі штату Google, то тепер вона не проти участі і сторонніх розробників.

Тоді ж Google опублікувала свій план щодо подальшої розробки Fuchsia. У список першочергових завдань увійшли створення робочого середовища для написання драйверів під різні пристрої, поліпшення продуктивності файлових систем і додавання нових засобів взаємодії з інтерфейсом системи для людей з інвалідністю.

Так може виглядати Fuchsia в модифікації для ноутбуків і ПК

На даний момент невідомо, на якому етапі готовності перебуває проект.

Свого часу Android розроблявся протягом п’яти років до моменту появи своєї першої стабільної версії 1.0 в вересні 2008. Спочатку це була прошивка для цифрових фотокамер Пізніше її переробили в операційну систему для смартфонів без сенсорного екрану. А вихід першого iPhone в 2007 році сприяв її перетворенню в платформу, знайому зараз мільярдам людей.