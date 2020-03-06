Які смартфони на Android користувачі вважають кращими



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Найбільш популярні смартфони

Експерти оприлюднили рейтинг Android-смартфонів, якими користувачі найбільш задоволені

Компанія AnTuTu – розробник популярного сервіс, що тестує продуктивність смартфонів – оприлюднила перелік Android-смартфонів з максимальною кількістю позитивних відгуків від користувачів.

В першу десятку потрапили одразу три смартфони китайського бренду Meizu. Як відомо, цей виробник зараз переживає не найкращі часи, балансуючи на межі банкрутства.

Рейтинг очолив смартфон Huawei Mate 30 5G. Експерти оцінили рівень задоволеності користувачів у 97,35%.

На другій сходинці – смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Цим девайсом задоволені 96,29% користувачів.

На третій позиції – Vivo NEX 3 5G, з показником задоволеності – 95,96%. Далі в переліку – новий флагман Xiaomi Mi 10 Pro. Він вже здобув популярність на рівні 95,85%.

Друга частина топ-10 виглядає наступним чином: