Які смартфони найчастіше підробляють у 2020 році



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iPhone 8

Слідом за кількістю новинок мобільного ринку зростає й число підробок

Новим лідером рейтингу підробок смартфонів станом на березень 2020 року став iPhone 8, який в минулому році займав друге місце. На другій сходинці списку розмістилася розкладачка Samsung Galaxy W2018. А модель Galaxy W2019 замкнула трійку "лідерів", повідомляє Gizmochina.

У топ-5 також увійшли підроблені iPhone Xs Max і Samsung Galaxy S10+. А замикають десятку Honor 9, Samsung Galaxy S8+, OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi6 і Samsung Galaxy S8.

У відсотковому відношенні на фейкові пристрої Apple припадає 29,54% всіх зареєстрованих в бенчмарку підробок. На частку Samsung – 26,44%. Xiaomi і Honor отримали 9,83% і 6,10% випадків відповідно.

Раніше компанія AnTuTu оприлюднила рейтинг Android-смартфонів з максимальною кількістю позитивних відгуків від користувачів.

В першу десятку потрапили одразу три смартфони китайського бренду Meizu. Як відомо, цей виробник зараз переживає не найкращі часи, балансуючи на межі банкрутства.

Рейтинг очолив смартфон Huawei Mate 30 5G. Експерти оцінили рівень задоволеності користувачів у 97,35%.

Які ще смартфони увійшли до рейтингу, дивиться за цим посиланням.