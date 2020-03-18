З’явилася нова інформація про бюджетний iPhone



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Ймовірний дизайн iPhone 9

Apple може випустити декілька версій бюджетного iPhone, який в пресі охрестили SE 2

Apple готує декілька версій бюджетного iPhone. Мова йде про модель, яку в пресі називають iPhone 9 або SE 2 (офіційна назва девайса ще не оголошена).

Таке припущення зробили журналісти, спираючись на код нової операційної системи iOS 14, яка потрапила до рук преси до її офіційного релізу.

Вивчаючи код iOS 14, журналісти зробили висновок: у нового смартфона може з’явитися більша версія – iPhone 9 Plus.

Подробиць про iPhone 9 Plus практично немає. Є ймовірність, що головною відмінністю стане лише розмір.

В цілому про iPhone 9 (SE 2) вже відомо, що за дизайном він буде нагадувати iPhone 8, але матиме й відмінності. Наприклад, межі корпусу пристрою будуть гострішими, як у «класичного» iPhone 4. Смартфон отримає дисплей з широкими рамками і сканер відбитків пальців Touch ID на фронтальній панелі.

На лівому торці пристрою розташовані перемикач беззвучного режиму і гойдалка гучності. На правому – кнопка включення і лоток для SIM-карти.

Як і його попередники, ґаджет оснащений портом Lightning для зарядки і синхронізації з комп’ютером. У лівому верхньому кутку задньої кришки розмістилася єдина основна камера.

Презентація iPhone 9 мала відбутися 31 березня 2020 року. Але через пандемію коронавірусу її відмінили. Ймовірно, онлайн-презентація смартфона відбудеться влітку.