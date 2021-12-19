Американці винайшли краплі, які можуть замінити окуляри для читання

Спеціальні краплі, що розробили американські вчені, допоможуть розв’язувати проблему затуманеного зору

Краплі для очей, які можуть допомогти людям добре бачити, були схвалені Американським Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) і скоро надійдуть у продаж.

Вони допоможуть розв’язувати проблему затуманеного зору на коротких відстанях, характерну для похилого віку. Таким чином, краплі можуть стати потенційною альтернативою окулярам для читання.

З віком лінзи наших очей починають твердіти. В результаті, щоб стиснути лінзу в різні форми та змінити фокусну відстань, потрібне все більше м’язове зусилля. Тому ми починаємо мружитись, щоб побачити щось поруч, або витягуємо руку, щоб прочитати дрібний шрифт.

Це називається пресбіопією і є нормальною частиною процесу старіння. Нові очні краплі можуть подарувати людям можливість спокійного читання без окулярів та необхідності витягувати руку.

Краплі застосовуються раз на день. Активний інгредієнт пілокарпін стимулює око, щоб зменшити розмір зіниці, і цей ефект має тривати більшу частину дня. Зменшення розміру зіниці, подібно до діафрагми фотоапарата, збільшує глибину поля зору. Це означає чітке та ясне зображення як поблизу, так і вдалині.

У ході досліджень, проведених на 750 людях у віці 40-55 років із пресбіопією, було виявлено, що пацієнти, які використовують Vuity, могли прочитати додатково три або більше рядків у візуальній карті оптометриста при слабкому освітленні.

Звичайно, зменшення розміру діафрагми має й інший ефект: воно зменшує кількість світла, що надходить. Це не обов’язково означає, що світ виглядатиме темніше з очними краплями Vuity. Проте компанія, яка створила краплі, рекомендує людям не сідати за кермо вночі після використання розчину та не займатися «небезпечними видами діяльності при поганому освітленні».

Джерело: Межа