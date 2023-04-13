Чи працюватиме 4G-інтернет на Місяці? NASA дасть однозначну відповідь

4G-мережа від компанії Nokia буде використовуватися в рамках місії NASA Artemis-1, метою якої стане відправка людей на поверхню Місяця вперше з 1972 року.







Чи замислювалися ви коли-небудь про те, як би подорожувати Інтернетом у відкритому космосі? Виявилося, що встановлення першої мобільної станції 4G LTE на Місяці можливо, і відбудеться пізніше кінця цього року. Про це пише видання NVP.

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Посадковий майданчик буде запущено за допомогою ракети SpaceX. Ракета доставить посадковий апарат на поверхню Місяця – має рухому установку для завершення подорожі. Планується приземлення в кратері Шеклтон, що розташований вздовж південного краю Місяця.

Науковці стверджують, що технологія розроблена таким чином, щоб витримувати екстремальні умови космосу. Мережа працюватиме від базової станції з антеною, розташованої на місячному кораблі Nova-C. Він розроблений американською космічною компанією Intuitive Machines. Також мережа працюватиме від роверу на сонячних батареях. Між місяцеходом та ровером встановлять LTE-з'єднання. Підрядником першої мобільної станції 4G LTE обрано фінського виробника телекомунікаційного обладнання Nokia.

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«Експериментальна станція 4G LTE буде встановлена ​​на невеликому марсоході MAPP Lunar Rover, який буде доставлений на поверхню Місяця як корисний вантаж на борту посадкового модуля Intuitive Machines Nova-C», – пояснює Пшемислав Рудзь з Польського космічного агентства.

Пшемислав Рудзь пояснює, що основою стануть сучасні станції, які розсташовані на Землі, але, звичайно, вони будуть адаптовані до складних умов на поверхні Місяця. Необхідно враховувати екстремальні температури, які вночі опускаються до -180, а вдень піднімаються до +130 градусів Цельсія.

«Додайте до цього всюдисущі космічні промені високої енергії, сонячний вітер, електричні розряди та відсутність швидкого обслуговування в разі поломки, і ви отримаєте масштаб проблем, з якими стикнуться науковці та інженери», – коментує він.

Крім забезпечення передачі даних, дистанційного керування місяцеходами, навігації в режимі реального часу та передачі потокового відео високої роздільної здатності, однією з цілей компанії є пошук місячного льоду. Хоча більшість поверхні Місяця суха, недавні безпілотні місії призвели до відкриття залишків льоду, замкнених у захищених кратерах навколо полюсів.

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Таку воду можна буде обробляти та використовувати для пиття, розщеплювати на водень та кисень для використання як ракетне паливо або розділяти, щоб забезпечувати астронавтів придатним для дихання киснем.

Запланована місія стане серйозним випробуванням можливостей перед початком ймовірного комерційного використання Місяця та можливих майбутніх гірничодобувних робіт, для яких потрібна наявність серйозної інфраструктури та правильних даних про знаходження певних ресурсів.