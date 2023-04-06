Росія звинуватила Україну в атаці на її супутники

РФ заявляє про порушення Україною міжнародного права

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у спробах впливу на російські цивільні супутники зв'язку. Про це йдеться у заяві МЗС РФ, оприлюдненій у середу ввечері.

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«Київський режим за участю фахівців ряду іноземних держав робить спроби впливу на російські цивільні супутники зв'язку. Це є граничним порушенням міжнародного права», - сказано в заяві.

У властивій російській владі манері МЗС взялося погрожувати Україні. «Російська сторона має право відповісти належним чином. Усі необхідні можливості для цього є», – йдеться у короткій заяві МЗС РФ.

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До слова, українські державні структури використовують близько 42 тисяч терміналів супутникового інтернет-зв'язку Starlink. Супутниковий інтернет за допомогою систем Starlink повністю фінансується західними донорами України. Зв’язок досі працює для військових, попри заяви SpaceX.

Нещодавно британська компанія OneWeb повідомила про завершення розгортання супутникового угруповання.

В OneWeb стверджують, що її супутникові апарати набагато «крутіші» за супутники Starlink. Вони перебувають на більш високій орбіті. Таким чином, супутники OneWeb завдають меншої екологічної шкоди навколоземному простору.