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    Масштабна кібератака у США: хакери зламали систему мінфіну

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    В національній розвідці США побоюються, що хакери могли використовувати аналогічний спосіб для злому інших урядових установ - Масштабна кібератака у США: хакери зламали систему мінфіну
    В національній розвідці США побоюються, що хакери могли використовувати аналогічний спосіб для злому інших урядових установ

    Співрозмовника агентства, масштаб злому виявився настільки серйозним, що в Білому домі відбулося засідання Ради національної безпеки США

    Група хакерів, підтримувана іноземним урядом, зламала систему міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації і зуміла вкрасти їх дані.

    Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на обізнані з ситуацією джерела.

    За інформацією співрозмовника агентства, масштаб злому виявився настільки серйозним, що в суботу, 12 грудня, в Білому домі відбулося засідання Ради національної безпеки США.

    Як заявив агентству представник Ради безпеки Білого дому Джон Улліот, американський уряд поінформований про інцидент і «вживає всіх необхідних заходів для виявлення та усунення будь-яких можливих проблем, пов'язаних з цією ситуацією».

    В національній розвідці США побоюються, що хакери могли використовувати аналогічний спосіб для злому інших урядових установ.

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    Теги: Мінфін США кібератака кібербезпека хакер
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