Масштабна кібератака у США: хакери зламали систему мінфіну

В національній розвідці США побоюються, що хакери могли використовувати аналогічний спосіб для злому інших урядових установ

Співрозмовника агентства, масштаб злому виявився настільки серйозним, що в Білому домі відбулося засідання Ради національної безпеки США

Група хакерів, підтримувана іноземним урядом, зламала систему міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації і зуміла вкрасти їх дані.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на обізнані з ситуацією джерела.

За інформацією співрозмовника агентства, масштаб злому виявився настільки серйозним, що в суботу, 12 грудня, в Білому домі відбулося засідання Ради національної безпеки США.

Як заявив агентству представник Ради безпеки Білого дому Джон Улліот, американський уряд поінформований про інцидент і «вживає всіх необхідних заходів для виявлення та усунення будь-яких можливих проблем, пов'язаних з цією ситуацією».

В національній розвідці США побоюються, що хакери могли використовувати аналогічний спосіб для злому інших урядових установ.