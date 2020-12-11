Російські хакери залишаються головною загрозою в кіберпросторі України – СБУ

Спеціалісти СБУ проаналізували цілі та інструменти ведення гібридної агресії в 2020 році

Спеціалісти СБУ проаналізували цілі та інструменти ведення гібридної агресії в 2020 році

СБУ з початку року нейтралізувала щонайменше 460 кібератак

Хакерські угруповання, підконтрольні спецслужбам РФ, залишаються головною загрозою України в кіберпросторі.

Про це повідомляє СБУ у Твіттері.

«Спеціалісти СБУ проаналізували цілі та інструменти ведення гібридної агресії у 2020 році», - йдеться у повідомленні.

Хакерські угруповання, підконтрольні спецслужбам РФ, залишаються головною загрозою України в кіберпросторі.



Спеціалісти СБУ проаналізували їхні цілі та інструменти ведення гібридної агресії у 2020 році.



Детальніше про роботу ворожих кіберугруповань дивіться в інфографіці pic.twitter.com/Q2H5NOGBtd — СБ України (@ServiceSsu) December 11, 2020

Також зазначимо, що СБУ з початку року нейтралізувала 460 кібератак. За інформацією спецслужби, за цей період також заблоковано 2,5 тисячі вебресурсів, які використовувалися зі злочинною метою, та діяльність 20 хакерських угруповань.

В СБУ уточнили, що серед масштабних спецоперацій, пов’язаних із цифровими сервісами, – викриття несанкціонованого втручання у роботу Державної податкової служби. Зокрема, викрито конвертцентр з обігом до 15 млрд грн, через який окремі підприємства ухилялися від сплати податків.

«Загалом за 9 місяців за матеріалами кіберпідрозділів СБУ розпочато 408 кримінальних проваджень. Із них – 106 справ саме за несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів та автоматизованих мереж (ст. 361, 362, 363 Кримінального кодексу України). За цей період було притягнуто до кримінальної відповідальності 20 громадян і засуджено три особи», - поінформували у відомстві.

Як наголошується, інший напрям кібербезпеки – протидія ботофермам, які поширюють деструктивний контент, зокрема з РФ. Із січня зусиллями СБУ було нейтралізовано 16 мереж потужністю понад 60 тисяч ботів.

В СБУ зауважили, що подібні ботоферми значно активізувалися напередодні місцевих виборів, тож спецслужба активно протидіє інформаційним фейкам, антидержавній пропаганді та сепаратизму в інтернеті. Загалом у 2020 році за матеріалами СБУ розпочато 42 справи за злочини проти основ національної безпеки, 24 осіб засуджено.



