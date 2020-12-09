У Норвегії російських хакерів запідозрили в атаці на парламент

Норвегія звинуватила хакерів з Росії в кібератаках

Розслідування показало, що, ймовірно, операцію проводило угруповання хакерів APT28, також відоме як Fancy Bear

Служба безпеки Норвегії заявила про можливу причетність хакерів із Росії до кібератаки на систему електронної пошти норвезького парламенту в серпні цього року.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Розслідування показало, що, ймовірно, операцію проводило угруповання хакерів APT28, також відоме як Fancy Bear, яку спецслужби пов’язують із російською розвідувальною службою ГРУ.

У відомстві зазначають, що інформація в поштовій системі «становить великий інтерес для розвідувальних служб декількох іноземних держав», а кібератака 24 серпня є частиною «більшої кампанії національного і міжнародного масштабу» і триває щонайменше від 2019 року.

Представники спецслужби, відомої за скороченою назвою PST, повідомили, що вирішили зупинити розслідування, оскільки воно не надало «достатньої інформації» для обвинувачення.

Російське посольство в Норвегії заявило, що PST не вдалося зібрати докази про причетність Росії, і назвало заяви норвезької сторони «неприйнятними».

Міністр закордонних справ Норвегії Іне Марі Еріксен Серейде заявила, що це серйозна подія, яка торкнулася найважливішого інституту демократії. За її словами, згідно з наявною інформацією, «за цією діяльністю стоїть Росія».

У 2015 році хакерської атаки зазнав парламент Німеччини. Німецькі спецслужби пов’язували атаку з угрупованням російських хакерів APT28. Їх же вважають відповідальними і за атаку на сервери Демократичної партії США в 2016 році.