У ремінець для Apple Watch буде вбудовано дві камери

Основна камера може знімати відео 1080p і робити фотографії з розширенням 4K

Компанія Wristcam випустила аксесуар для Apple Watch, який додає розумним годинникам відразу дві камери з різним розташуванням.

Про це повідомляє пресслужба Wristcam.

Рішення Wristcam виконано у формі браслета, причому досить товстого. 8-Мп камера «дивиться» в тому ж напрямку, що і дисплей годинника, а 2-Мп камера розміщена під кутом 90 градусів стосовно першої.

Основна камера може знімати відео 1080p і робити фотографії з розширенням 4K. Підтримується потокове відео в реальному часі. Поруч з камерами є світлодіоди.

Wristcam випускається в колірних варіантах Noir, Blanc, Grey, Rose і Sage. Браслет водонепроникний, оснащений власним акумулятором, автономності якого вистачить на день помірного використання. Також передбачена внутрішня пам’ять.

Ціна аксесуара Wristcam становить $299.