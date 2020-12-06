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    HiTech

    У ремінець для Apple Watch буде вбудовано дві камери

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    Wristcam випустила аксесуар для Apple Watch - У ремінець для Apple Watch буде вбудовано дві камери
    Wristcam випустила аксесуар для Apple Watch

    Основна камера може знімати відео 1080p і робити фотографії з розширенням 4K

    Компанія Wristcam випустила аксесуар для Apple Watch, який додає розумним годинникам відразу дві камери з різним розташуванням.

    Про це повідомляє пресслужба Wristcam.

    Рішення Wristcam виконано у формі браслета, причому досить товстого. 8-Мп камера «дивиться» в тому ж напрямку, що і дисплей годинника, а 2-Мп камера розміщена під кутом 90 градусів стосовно першої.

    Основна камера може знімати відео 1080p і робити фотографії з розширенням 4K. Підтримується потокове відео в реальному часі. Поруч з камерами є світлодіоди.

    Wristcam випускається в колірних варіантах Noir, Blanc, Grey, Rose і Sage. Браслет водонепроникний, оснащений власним акумулятором, автономності якого вистачить на день помірного використання. Також передбачена внутрішня пам’ять.

    Ціна аксесуара Wristcam становить $299.

    Теги: технології Apple
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