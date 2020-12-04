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    Китайські вчені запустили «штучне сонце»

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    &laquo;Штучне сонце&raquo;&nbsp;розташоване на південному заході провінції Сичуань, його спорудження було завершене наприкінці минулого року - Китайські вчені запустили «штучне сонце»
    «Штучне сонце» розташоване на південному заході провінції Сичуань, його спорудження було завершене наприкінці минулого року

    Реактор є найбільшим дослідницьким пристроєм в галузі ядерного синтезу в Китаї і може досягати температури понад 150 млн градусів Цельсія

    Китайські дослідники вперше в історії змогли вдало запустити власний термоядерний реактор HL-2M Tokamak, який називають «штучним сонцем». Про це повідомляє Phys.org.

    Науковці стверджують, що цей реактор є найбільшим дослідницьким пристроєм в галузі ядерного синтезу в Китаї і може досягати температури понад 150 млн градусів Цельсія.

    Цей об’єкт розташований на південному заході провінції Сичуань, його спорудження було завершене наприкінці минулого року.

    Китайські науковці сподіваються, що пристрій потенційно може відкрити доступ до потужного джерела чистої енергії. Через величезну кількість енергії й тепла його інколи називають «штучним сонцем».

    Так, реактор використовує потужне магнітне поле для плавлення гарячої плазми і може досягати температури понад 150 млн градусів за Цельсієм, що приблизно в десять разів гарячіше, ніж ядро Сонця.

    Варто зазначити, що вчені з Китаю працюють над створенням зменшених версій термоядерного реактора ще з 2006 року. Вони планують використовувати пристрій у співпраці з науковцями, які працюють над Міжнародним термоядерним експериментальним реактором ITER — найбільшим у світі дослідницьким проєктом ядерного синтезу у Франції, який, як очікується, буде завершено в 2025 році.

    Утім здійснити термоядерний синтез надзвичайно складно і дорого: загальна вартість проєкту ITER оцінюється в $22,5 млрд.

    Як повідомлялося, Китай вперше розгорнув свій прапор на Місяці.

    Теги: енергетика Китай технології наука
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