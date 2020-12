З'явилися шокуючі кадри обвалення гігантського телескопа «Аресібо»

Національний науковий фонд США (NSF) опублікував шокуючі кадри обвалення обсерваторії «Аресібо».

На відео, знятому 1 грудня, показаний момент обриву опорних тросів, в результаті чого масивна 900-тонна підвісна конструкція впала на сферичну антену обсерваторії шириною 305 м.

На кадрах видно, що спочатку обірвалися кілька тросів, в результаті чого платформа хитнулася назовні і вдарилася об край сфери.

В результаті обвалення також були зруйновані вершини трьох опорних веж, що оточують «Аресібо», до яких були приєднані троси для утримання платформи в повітрі.

Відео обвалення було знято камерою, розташованою в Центрі управління операціями в «Аресібо», а також з дрона, який перебував над платформою під час обвалення.

Оператору вдалося налаштувати камеру дрона, як тільки платформа почала падати, і зафіксувати момент удару. NSF, який здійснює нагляд за «Аресібо», щогодини контролював обсерваторію за допомогою дронів з тих пір, як від інженерної служби в листопаді надійшло попередження про те, що споруда знаходиться на межі обвалення.

WATCH: The Arecibo Observatory telescope collapses.



The telescope was used to track asteroids, and in 1974, Russell Hulse and Joseph Taylor Jr. were awarded the Nobel Prize in physics after using it to conduct research. pic.twitter.com/Dqs9SphfLm