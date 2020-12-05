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    З'явилися шокуючі кадри обвалення гігантського телескопа «Аресібо»

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    У Пуерто-Рико зруйнувався гігантський телескоп - З'явилися шокуючі кадри обвалення гігантського телескопа «Аресібо»
    У Пуерто-Рико зруйнувався гігантський телескоп

    Інструментальна платформа радіотелескопа діаметром у 305-метрів впала

    Національний науковий фонд США (NSF) опублікував шокуючі кадри обвалення обсерваторії «Аресібо».

    На відео, знятому 1 грудня, показаний момент обриву опорних тросів, в результаті чого масивна 900-тонна підвісна конструкція впала на сферичну антену обсерваторії шириною 305 м.

    На кадрах видно, що спочатку обірвалися кілька тросів, в результаті чого платформа хитнулася назовні і вдарилася об край сфери.

    В результаті обвалення також були зруйновані вершини трьох опорних веж, що оточують «Аресібо», до яких були приєднані троси для утримання платформи в повітрі.

    Відео обвалення було знято камерою, розташованою в Центрі управління операціями в «Аресібо», а також з дрона, який перебував над платформою під час обвалення.

    Оператору вдалося налаштувати камеру дрона, як тільки платформа почала падати, і зафіксувати момент удару. NSF, який здійснює нагляд за «Аресібо», щогодини контролював обсерваторію за допомогою дронів з тих пір, як від інженерної служби в листопаді надійшло попередження про те, що споруда знаходиться на межі обвалення.

    Рішення про закриття телескопа ухвалили ще в листопаді після серії аварій. Один із кабелів телескопа Аресібо лопнув у серпні – він обірвався і утворив дірку в тарілці. Інженери дійшли висновку, що інші кабелі слабші, ніж вважалося до цього, вони вже демонструють небезпечні дрібні розриви. Тому телескоп вирішено закрити.

    Аресібо працював 57 років. Він був найбільшим радіотелескопом із однією тарілкою у світі кілька десятиліть, поки в 2016 році в Китаї не був побудований 500-метровий сферичний телескоп.

    До слова, австралійський телескоп створив карту з трьома мільйонами галактик.

    Теги: США технології космос
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