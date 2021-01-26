  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    HiTech

    У США скасували запуск прототипу міжпланетного корабля Starship

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Прототип космічного корабля Starship не злетів через погоду - У США скасували запуск прототипу міжпланетного корабля Starship
    Прототип космічного корабля Starship не злетів через погоду
    Фото: spacex.com/starship

    У компанії мають намір спробувати запустити прототип у вівторок

    Американська компанія SpaceX перенесла випробування дев'ятого прототипу космічного корабля Starship, який розробляється для польотів на Марс.

    Трансляцію з місця запуску вів канал NASA Spaceflight.

    Прототип Starship SN9 повинен був стартувати в понеділок, 25 січня, у період з 12.00 до 18.00 за місцевим часом (з 20:00 до 02:00 по Києву) з майданчика в Бока Чика, штат Техас.

    Корабель повинен був піднятися на висоту 12,5 кілометра і після перевірки систем здійснити автоматичне приземлення.

    Однак через пориви вітру до 50 км / год запуск довелося відкласти.

    У компанії мають намір спробувати запустити прототип у вівторок, втім, офіційно дату і час випробування компанія SpaceX поки не називає.

    Зазначимо, що 10 грудня SpaceX вперше провела масштабні льотні випробування Starship. Запуск на 12,5 кілометрів і управління ракетою при посадці пройшли вдало, але через замалий тиск палива швидкість приземлення була завеликою. Прототип вдарився об посадочний майданчик і вибухнув.

    Теги: США корабель NASA SpaceX
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies