У США скасували запуск прототипу міжпланетного корабля Starship

Прототип космічного корабля Starship не злетів через погоду

У компанії мають намір спробувати запустити прототип у вівторок

Американська компанія SpaceX перенесла випробування дев'ятого прототипу космічного корабля Starship, який розробляється для польотів на Марс.

Трансляцію з місця запуску вів канал NASA Spaceflight.

Прототип Starship SN9 повинен був стартувати в понеділок, 25 січня, у період з 12.00 до 18.00 за місцевим часом (з 20:00 до 02:00 по Києву) з майданчика в Бока Чика, штат Техас.

Корабель повинен був піднятися на висоту 12,5 кілометра і після перевірки систем здійснити автоматичне приземлення.

Однак через пориви вітру до 50 км / год запуск довелося відкласти.

У компанії мають намір спробувати запустити прототип у вівторок, втім, офіційно дату і час випробування компанія SpaceX поки не називає.

Зазначимо, що 10 грудня SpaceX вперше провела масштабні льотні випробування Starship. Запуск на 12,5 кілометрів і управління ракетою при посадці пройшли вдало, але через замалий тиск палива швидкість приземлення була завеликою. Прототип вдарився об посадочний майданчик і вибухнув.